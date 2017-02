Critiqué par la Chambre régionale des comptes, Jean-Pierre Masseret assume sa gestion à la région Lorraine

Jean-Pierre Masseret est visé par tout un tas de critiques de la chambre régionale des comptes pour sa présidence à l'ancien conseil régional de Lorraine. Un rapport dévoilé par le Républicain lorrain et auquel l'ex-président socialiste a répondu ce jeudi.

Les reproches se concentrent sur des frais de personnel en hausse, un dossier tronqué sur le projet Skylander, et des factures de restaurants inexpliquées. "C'est intolérable" affirme Jean-Pierre Masseret "d'être accusé d'avoir tronqué un rapport : la chambre régionale des comptes ne peut pas dire ça. J’ai toujours travaillé avec les éléments qu’on me donnait, y compris par les pouvoirs publics". Des élus de gauche comme le sénateur-maire de Talange Patrick Abate et le conseiller régional, élu à Pont-à-Mousson, Julien Vaillant rétorquent à la chambre régionale des comptes que "Skylander était un choix politique, elle n'a donc pas à faire de commentaire".

Skylander a coûté 16 millions d'euros à la Région. Jean-Pierre Masseret assume mais il se défend d'avoir menti.

Et les frais de bouche, comme un repas au Grand hôtel de Gérardmer avec des élus ? "Je les ai invités un dimanche pour parler de la territorialisation de la Lorraine. Et nous n’avons pas mangé au restaurant gastronomique du Grand hôtel mais au coq à l’âne (la brasserie de l’établissement) une soupe au caillou".

Jean-Pierre Masseret défend son ancien directeur général des services concernant les factures de restaurant.

Et aujourd'hui, comment ça se passe les repas de travail à la région Grand Est ? Le chef de file de la majorité régionale, le maire de Mulhouse, Jean Rottner.

Reste les frais de personnel qui ont augmenté de 11% en quatre ans. "J'assume, j'ai géré avec souplesse. Ce n’est pas ma mentalité de me laisser enfermer dans des cadres administratifs et technocratique".

Une gestion calamiteuse - Jean Rottner, chef de file de l'actuelle majorité régionale

Aujourd'hui, la région Grand Est est à droite. Et son chef de file, le maire de Mulhouse, Jean Rottner qualifie l'ancienne gestion de Jean-Pierre Masseret de "calamiteuse". Aujourd'hui, c'est la rigueur. "Nous avons réalisé un million d’euros d’économies en un an grâce à une meilleure organisation de notre personnel".

"Les primes et les heures supplémentaires ne tombaient pas dans ma poche", rétorque Jean-Pierre Masseret. "C'était du pouvoir d'achat pour le personnel".

En attendant le débat sur ce rapport au conseil régional du Grand Est le 24 mars, le groupe PS va se réunir en urgence avec Jean-Pierre Masseret pour éclaircir les choses.