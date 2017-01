Crotte de chien pas ramassée : l'amende passe à 68€ à Brive

Le changement est en train en vigueur ce dimanche 1er janvier 2017. Le prix de l'amende pour une crotte de chien non ramassée coûte désormais presque deux fois plus cher qu'avant à Brive.

68€ depuis ce 1er janvier, contre 35€ avant : le prix de l'amende pour la crotte de chien non ramassée coûte désormais presque deux fois plus cher qu'avant à Brive ! Il faut dire que le problème se pose dans de nombreuses villes et que la cité gaillarde, notamment son centre-ville, n'échappe pas aux incivilités des propriétaires de chiens.

"On a des demandes en ce sens"

"Tel chien, tel maître (ou l'inverse)", dit l'affiche municipale qui précise que tout cela coûte cher au contribuable : 100.000€ de nettoyage pour 30 tonnes d'excréments par an selon la mairie de Brive. "Quand on sort de chez soi et qu'on se retrouve avec des crottes de chien aux pieds, ça n'est pas très agréable et puis ça n'est pas propre", justifie Dominique Eyssartier, l'adjointe au maire en charge de la tranquilité publique. "Et donc, on a des demandes en ce sens qui sont pressantes."

Reste à "pouvoir constater l'infraction sur le fait"

Ramasser la crotte de son chien, "c'est le minimum" estime Jean-Philippe, propriétaire d'un berger allemand. "J'ai les inconvénients et les avantages du chien. Les gens n'ont pas à supporter les inconvénients de mon chien." Lui a toujours un petit sac sur lui, grâce aux 45 distributeurs disséminés en ville. Mais tout le monde ne le fait pas. Alors, après avoir mis en place l'amende à 35€, la ville a décidé de s'appuyer sur le dernier décret en date pour la faire passer à 68€. Reste une difficulté pour la police municipale, "pouvoir constater l'infraction sur le fait" dit Dominique Eyssartier. "C'est un peu dommage qu'on soit obligé d'en arriver là", juge Jean-Philippe, "mais on sait que quand on met la main au portefeuille, ça change des fois un peu le comportement."