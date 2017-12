Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Robert Ménard. Après la crèche de Noël priée de déménager du hall de l’hôtel de ville, le tribunal administratif vient de nouveau de lui donner tort dans le dossier des déjections canines.

Le maire de Béziers souhaitait organiser un fichage ADN des chiens de la ville afin de pouvoir identifier ensuite les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections et les sanctionner.

Une première version du texte avait déjà été présentée en 2016 et aussitôt attaquée par le sous-préfet. La justice avait alors dit non. Le maire de Béziers avait donc présenté un nouveau projet (nouveau périmètre, précisions dans le dispositif, révision complète du fonctionnement de la collecte de données relatives aux chiens). Nouvelle attaque du préfet en référé, en avril 2017 la justice dit que le projet n'a rien d'illégal sur la forme. Mais le préfet dépose un nouveau recours sur le fond et la justice administrative censure de nouveau le projet. Le feuilleton n'est sans doute pas terminé, le maire de Béziers peut encore faire appel.

"Si d'aventure vous marchez sur une crotte de chiens, vous pourrez remercier le préfet"

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, la mairie de Béziers confie sa "stupeur" devant ce qu'elle appelle un "acharnement" du préfet à son encontre.

"Ce projet ambitieux prévoit l'identification ADN obligatoire pour les chiens pénétrant dans un périmètre défini. Le but : lutter de manière efficace contre les maîtres négligents qui ne ramassent pas les excréments de leur animal, Cet outil est utilisé dans le monde entier. En Espagne, Malaga et Madrid ont déjà mis en place ce dispositif. Londres et Chicago connaissent une baisse de près de 80% des incivilités depuis l'utilisation de l'ADN canin par les autorités. Mais en France, à Béziers, l’État bloque tout. Tout le temps."

" Quand une ville tente de changer les choses, quand une commune s'attaque aux nuisances d'une minorité qui gâchent la vie de la majorité, quand des élus entendent respecter leur promesse, on ne s'attend pas à ce que ce soit l’État qui leur barre la route."

" À tous les Biterrois et aux milliers de touristes qui arpentent quotidiennement les rues de notre beau centre-ville, nous réaffirmons notre intention d'améliorer les choses. Avec de tels bâtons dans les roues, rien n'est facile, mais nous continuerons à nous battre pour eux. Et si d'aventure ils leur arrivaient de fouler du mauvais pied l'objet malodorant du délit, ils pourront toujours remercier Monsieur le Préfet."