Cugnaux : mini-polémique concernant l'absence du maire, en arrêt maladie depuis 3 mois

C'est une question polémique qui commence à faire parler sur les réseaux sociaux : où est passé le maire de Cugnaux (Haute-Garonne), commune de 18 000 habitants ? C'est ce que se demandent certains habitants, et surtout les membres de l'opposition municipale. Albert Sanchez, élu au second tour des dernières élections municipales n'a pas été vu depuis maintenant 3 mois. Il souffre en réalité de soucis de santé. Mais son absence fait parler dans les journaux locaux, et jusqu'au magazine Valeurs Actuelles.

Des dossiers en retard selon l'opposition

Plusieurs membres de l'opposition dénoncent des retards dans les dossiers conséquents à cet arrêt maladie du maire. En son absence, ce sont ses adjoints prennent le relai. Des adjoints dont le conseiller municipal d'opposition Les Républicains Michel Aujoulat dénonce l'inexpérience : "Le maire était le seul qui connaissait un peu le fonctionnement de la mairie (...) Il est arrivé à la mairie avec une équipe de nouveaux Cugnalais et de jeunes inexpérimentés élus, et cela pose beaucoup de problème au niveau du fonctionnement. Cela fait trois ou quatre conseils municipaux où nous n’avançons pas, où nous ne prenons aucune décision." s'agace l'élu.

Je trouve ça indécent de faire un emballement médiatique autour d'une situation médicale - Isabelle Doury

La deuxième adjointe au maire, Isabelle Doury, dénonce une polémique un peu injuste : "N'étant pas des roublards de la politique, il faut aussi ce temps pour prendre connaissance des dossiers. Comme un projet de fondation de maison, il faut s'assurer que les fondations sont solides" répond-elle à l'opposition, tout en assurant que des décisions sont bien prises, et que la municipalité actuelle continue à mener le travail.

Pour le moment, l'absence du maire n'a pas vraiment de conséquences sur les quotidien des Cugnalais, ils sont les premiers à le reconnaître. On ne sait pas quand Albert Sanchez pourra à nouveau reprendre ses fonctions.