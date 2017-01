Cumul des mandats : huit parlementaires de Seine-Maritime et de l'Eure doivent choisir

En Seine-Maritime et dans l'Eure, huit parlementaires sur 24 sont concernés par la loi contre le cumul des mandats. Choisiront-ils leurs mandats locaux ou une destinée nationale ? France Bleu Normandie fait le point ce mercredi 11 janvier car, en 2017, les mandats, tu ne cumuleras pas !

Le cumul des mandats pour les parlementaires : c'est fini. Désormais, les députés et sénateurs pourront cumuler leur rôle de parlementaire avec un mandat local mais pas de fonction exécutive telle que maire, président ou vice-président d'une collectivité locale. Point important : chaque "cumulard" va devoir conserver le mandat le plus récemment acquis et il est démissionnaire d'office du mandat le plus ancien.

France Bleu Normandie fait le point ce mercredi 11 janvier sur la situation des sénateurs et députés de la Seine-Maritime et de l'Eure. Résultat : huit parlementaires sur 24 vont devoir choisir (voir ci-dessous).

Qui sont les parlementaires qui cumulent en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

INTERACTIF - Survolez la photo ci-dessous et cliquez pour connaître les mandats de chaque parlementaire représenté (en attendant l'application de la loi).

Je regrette qu'on n'ait pas interdit le cumul dans le temps"

Parmi les "cumulards", Dominique Chauvel, députée PS de Seine-Maritime et maire de Saint-Valéry-en-Caux. Elle l'avait annoncé dès qu'elle a été élue à Saint-Valéry : elle lâchera l'Assemblée nationale plutôt que sa ville. Pour elle, la loi ne va pas assez loin : "Je regrette qu'on n'ait pas interdit le cumul dans le temps. Des parlementaires en sont au 5e, 6e mandat et je me demande si c'est bon pour la République."

La classe politique s'auto-reproduit"

Pour Franck Gilard, député Les Républicains de l'Eure depuis quatorze ans et auparavant maire des Andelys pendant près de vingt ans : "Le problème de la classe politique c'est qu'elle s'auto-reproduit, dans le même milieu, dans le même marigot, dans le même marécage."

Autre regard sur cette loi : celui de Françoise Guégot. Elle veut rester députée des Républicains plutôt que vice-présidente de la région Normandie. Mais elle estime que c'est un choix plus facile à faire que d'autres : "C'est un vrai déchirement pour tous les élus et en particulier pour certains de quitter l'exécutif de leur commune ou de leur intercommunalité. A la région, je peux rester dans l'équipe et continuer à travailler. Quand on est maire d'une commune, le choix est bien plus compliqué."

Une question d'honnêteté"

Enfin, certains parlementaires de la région ont anticipé sur cette loi. Dès 2014, le socialiste Christophe Bouillon a préféré rester député de Seine-Maritime plutôt que maire de Canteleu. Pour lui, c'est une question d'honnêteté vis à vis des habitants et "quand on souhaite être maire, il faut obtenir une légitimité."

La loi qui interdit le cumul entrera en vigueur lors des prochaines élections : en juillet 2017 pour les députés et au 1er octobre 2017 pour tous les sénateurs (même si les élections sénatoriales de cette année ne portent que sur la moitié des sièges).