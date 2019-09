A Vence, Patrice Miran, le 1er adjoint démissionne et se présente aux élections municipales

Vence, France

A 59 ans et après 10 ans en tant que conseiller municipal dans l'opposition puis dans la majorité, Patrice Miran a décidé de voler de ses propres ailes. Sous les couleurs de son parti de toujours, l'Alliance Ecologiste Indépendante, l'homme a donc décidé de démissionner de son poste de 1er adjoint et donc de la majorité municipale. Une démission suivie d'une annonce, celle de se présenter aux élections municipales les 15 et 22 mars prochain.

"J'étais la caution écolo !"

"Sur le bétonnage, je n'ai pas été écouté", explique Patrice Miran dans un communiqué. "Et me laisser faire a déjà été un gros effort de la part de la plupart de mes collègues, poursuit-il. _J'étais la caution écolo". Dans ce cadre, comment imaginer qu'il pouvait de nouveau s'associer, au premier tour, avec un autre candidat vençois. Fort des plus de 16% obtenus dans la communes par les écologistes aux dernières élections européennes, Patrice Miran fait donc le grand saut et part en tête d'une liste qui sera sans aucun doute très "écolo". "Nous allons refaire ce que nous avons fait aux européennes, c'est à dire l'union. EELV et les autres formations feront partis de mon projet"._