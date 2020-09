Cyril Hemardinquer, délégué RN dans le Loiret : "Nous pouvons gagner plusieurs cantons l'an prochain"

Officiellement, le Rassemblement national dans le Loiret n'est pas en crise. Mais depuis janvier, le poste de délégué départemental était vacant - Ludovic Marchetti avait démissionné pour raisons de santé - et ce n'est pas un hasard si le parti a dû aller dans l'Eure-et-Loir pour lui trouver un remplaçant - en la personne de Cyril Hemardinquer.

Cyril Hemardinquer va s'installer dans le Giennois

Actuellement conseiller municipal à Maintenon, Cyril Hemardinquer, 38 ans, a l'intention de s'installer dans le Giennois d'ici un an, après s'être senti à l'étroit chez lui pendant le confinement. "Avec mon épouse nous avons acheté un terrain, et dès que nous aurons emménagé, je démissionnerai de mon mandat local à Maintenon, précise-t-il, car j'ai la volonté de m'engager durablement en politique dans le Loiret."

Cela commence donc ce samedi avec un "déjeuner de rentrée" autour d'une cinquantaine de militants dans un restaurant d'Ingrannes. "C'est une base solide, commente-t-il, même si la fédération a eu des petits soucis avec les problèmes de santé de M. Marchetti : quand un bateau n'a plus de capitaine, forcément il dérive un peu... Donc je suis venu ici pour reprendre la fédération, après ce petit laps de temps où elle a été en situation d'attente."

Des candidats dans les 21 cantons du Loiret l'an prochain

Une attente qui a contraint tout de même le parti de Marine Le Pen à faire l'impasse sur les dernières élections municipales. Rien de tel avec la prochaine échéance : les élections départementales en mars prochain - scrutin pour lequel il est certes plus facile de trouver des candidats. "Nous aurons des candidats partout, je m'y engage, et je pense que nous pouvons gagner plusieurs cantons dans le Loiret", annonce Cyril Hemardinquer qui sera lui-même candidat.

En mars 2015, le RN (qui s'appelait alors le FN) avait déjà présenté des candidats dans les 21 cantons du Loiret, parvenant à se qualifier pour le second tour dans 16 cantons, mais n'en remportant aucun (avec un score moyen de 36% au second tour, et une pointe à 45% dans le canton de Courtenay). Le RN désignera ses binômes officiellement avant la fin de l'année. Et si Ingrannes a été choisi pour cette rentrée du RN, c'est parce que le maire Eric Poilane est désormais adhérent du parti de Marine Le Pen...

A ECOUTER : l'interview de Cyril Hemardiquer au micro de France Bleu Orléans