D'Amboise à Château-Renault : les enjeux dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire

C'est la dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives ce dimanche 11 juin. Jusqu'à vendredi, France bleu Touraine vous propose chaque jour un gros plan sur une des cinq circonscriptions d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, focus sur la deuxième, celle de l'Amboisie.

La circonscription la plus peuplée

Avec plus de 119.000 habitants, l'Amboisie est la circonscription la plus peuplée d'Indre-et-Loire. Elle regroupe 59 communes situées dans cinq cantons au Nord-Est du département : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray. C'est le deuxième pôle économique du département. Parmi les secteurs les plus porteurs : le tourisme avec près de 400.000 visiteurs chaque année au château d'Amboise et plus de 800.000 au château de Chenonceau. L'objectif désormais c'est de continuer à se développer et se démarquer sur l'axe Tours-Blois.

Entre ruralité et périurbanité

Cette circonscription a deux visages : elle est à la fois périurbaine et rurale. Les productions agricoles y sont très diverses avec les céréales, l'élevage. Mais aussi le vin avec les appellations vouvray et montlouis. La touraine-amboise et le touraine-chenonceaux pourraient bien gagner du terrain dans les prochaines années.

La lutte contre le sentiment d'abandon dans certains villages éloignés mais aussi dans les secteurs périurbains font partie des priorités. Ça passe notamment par le développement des transports, du haut-débit mais aussi par la lutte contre la désertification médicale. La maison médicale de Château-Renault devrait par exemple voir le jour d'ici l'année prochaine.

Et puis autre gros dossier : la métropolisation de la ville de Tours. Quelle position adopter ? En profiter ou au contraire tout faire pour s'en distancer et ne pas se laisser absorber ? Le prochain député sera notamment attendu sur cette question.

Pas moins de 14 candidats

Comme dans la première circonscription d'Indre-et-Loire, celle de Tours, près de 14 candidats se disputent le poste de député dans la deuxième circonscription. Cette place est occupée depuis 2002 par Claude Greff, 63 ans. L'ancienne secrétaire d'Etat chargée de la famille sous Nicolas Sarkozy entre juin 2011 et mai 2012 n'a pas hésité une seule seconde à se représenter pour un quatrième mandat.

J'ai bien vu que les gens étaient perdus. Ce n'était pas aujourd'hui l'occasion pour moi de les abandonner et de leur dire "Je vous laisse entre les mains d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'expérience et qui vont peut-être être nouveau mais qui ne connaissent pas suffisamment les besoins de nos concitoyens" - Claude Greff, Les Républicains

Le renouveau politique : Daniel Labaronne, 61 ans, veut en faire une force. Le maire de Bléré, docteur en sciences économiques, soutient Emmanuel Macron depuis la première heure.

Ma suppléante Claire Michel n'a jamais eu de mandat. Pour ma part, je suis élu maire depuis trois ans seulement et j'incarne par conséquent ce renouvellement et ce renouveau" - Daniel Labaronne, La République En Marche !

A gauche, plusieurs candidats se présentent : Éric Beaugendre pour Europe Ecologie Les Verts (EELV), Catherine Rudeaut pour Lutte ouvrière (LO) et Isabelle Gaudron, 56 ans, pour le Parti socialiste. La première adjointe au maire d'Amboise part sous les couleurs du PS. Mais elle aurait aimé pouvoir rassembler tout le monde à gauche.

J'ai envoyé un certain nombre de messages assez clairs aux autres candidats à gauche. Je regrette un peu que nous n'ayons pas réussi à faire d'alliance. Mais on les fera au second tour" - Isabelle Gaudron, Parti socialiste

Il n'y a pas d'alliances non plus entre le Parti communiste et la France insoumise. Frédéric Nobileau, 47 ans, responsable d'un bar à vin, va représenter le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Parmi ses objectifs : il souhaite prendre en compte le plus possible les diversités de cette circonscription à la fois rurale et périurbaine.

La notion de service public pour ce qui me concerne, c'est : tout le monde doit y avoir accès sur tout le territoire sans distinction donc il faut mettre en place les conditions nécessaires pour répondre aux besoins des gens en matière de santé, de culture et d'éducation" - Frédéric Nobileau, France insoumise

Ne délaisser aucun territoire : le candidat du Front national, Stanislas de La Rufie, en fait son crédo. Cet homme de 46 ans, avocat au barreau de Tours, veut lutter contre la modification de certaines lignes du train.

Il y a déjà une diminution sensible de la desserte de la ville d'Amboise sur la ligne Interloire entre Nantes et Orléans et la cause principale de cette baisse de dessertes, c'est la métropolisation de la ville de Tours : toutes les aides, tous les moyens sont concentrés sur l'agglomération et on sent que c'est vraiment au détriment du reste du territoire" - Stanislas de La Rufie - Front national

Emmanuel Macron en tête dans cette circonscription

Aux présidentielles, cette circonscription a voté comme au niveau national : au premier tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 23,65 % (contre 24,01 % au niveau national), Marine Le Pen en seconde position avec 21,41 % (contre 21,3 %) et François Fillon en troisième position avec 20,21 % (contre 20,01 %). Au second tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 65,84 % des suffrages (contre 66,10 % au niveau national) suivi par Marine Le Pen avec 34,16 % (contre 33,90 %).

Il y a six autres candidats dans cette deuxième circonscription d'Indre-et-Loire :

UDE, l'Union des démocrates et des écologistes : Alexis Lamoureux

AR, l'Alliance royale : Arthur Dufourg

DLF, Debout la France : Virginie Bergerard

DVG, Divers gauche : Pierre Morin

577 Les Indépendants de la droite et du centre : Marc Lelandais

UPR, l'Union populaire républicaine : Valérie Lonjon

Les bureaux de vote fermeront à 18 heures les dimanche 11 et 18 juin à Bléré, Château-Renault et à Vouvray. Ils fermeront une heure plus tard à 19 heures à Amboise et à Montlouis-sur-Loire.