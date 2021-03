Daniel Lenoir, maire de Villaines-la-Juhel, ne briguera pas un nouveau mandat de conseiller départemental

Daniel Lenoir, le maire de Villaines-la-Juhel, une des personnalités politiques les plus influentes du Nord-Mayenne, ne se représentera pas aux élections départementales de juin prochain. Il l'avait déjà dit il y a quelques semaines. Sa décision est désormais actée, officielle. "J’ai voulu incarner cette fonction avec le plus grand respect pour la population qui m’a fait confiance à trois reprises, parce qu’il s’agit d’une fonction qui oblige", explique ce jeudi Daniel Lenoir.

Ces 20 années ont été exceptionnelles pour moi. J’y ai vécu de grands moments. Ce sont 20 ans qui ont changé ma vie.

Dans un communiqué, Daniel Lenoir revient sur les projets qu'il a portés avec d'autres pour le canton : le contournement Ouest de Villaines, la restructuration du collège les Garettes, par exemple.

L'été dernier, il avait été délogé de son poste de président de la communauté de communes du Mont des Avaloirs par Diane Rouland, maire du Ham. Et cet épisode a beaucoup marqué Daniel Lenoir, sans doute ces soubresauts politiques compteront-ils dans la campagne électorale à venir : "Les vicissitudes que connait actuellement notre communauté de communes, notre position géographique, loin des centres de décision, pourraient faire de nous un territoire oublié et qui décroche. C’est ce qui me pousse à croire que nous aurons besoin d’élus responsables pour nous représenter à Laval parce que la tâche est ardue".