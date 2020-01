" Daniel Richard porte un programme de gauche ! " Karine Voinchet LFI Nîmes

La surprise LFI en vue des élections municipales à Nîmes

La France Insoumise crée la surprise à Nîmes !

Après Europe Ecologie Les Verts et plus récemment le Parti Socialiste, un nouveau soutien en vue pour l'écologiste Daniel Richard en vue des élections municipales à Nîmes. Celui de La France Insoumise qui a décidé d'engager des négociations pour construire "une seule liste écologiste et citoyenne de gauche pour créer une alternative au duo Fournier/Lachaud".

Nous n'avons pas signé au bas de la page pour le moment, mais nous entamons des négociations

Karine Voinchet co-responsable du mouvement de Jean Luc Mélenchon à Nîmes est venu s'en expliquer ce vendredi matin sur France Bleu Gard Lozère.