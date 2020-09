Elections sénatoriales 2020 : les résultats dans l'Hérault

Ce dimanche, le Sénat (composé de 348 élus) a été renouvelé de moitié, comme tous les trois ans. Pas de problème de participation pour ce scrutin singulier au suffrage universel indirect : le vote est obligatoire, sous peine d'une amende de 100 euros, pour les quelque 87.000 grands électeurs appelés aux urnes, essentiellement des représentants des communes, mais aussi des départements et régions. Dans l'Hérault ils étaient 2556 à se déplacer en préfecture. Ils avaient le choix entre 14 listes soit un total de 84 candidats.

La gauche obtient trois sièges, la droite un

Hussein Bourgi 1er Fédéral du PS de l'Hérault est arrivé en tête avec 22,65 % des suffrages exprimés, devant Jean-Pierre Grand qui se représentait pour la liste Les Républicains 16,96 % . Christian Bilhac ( divers gauche) ex maire de Péret et président de l'association des maires de l'Hérault termine troisième avec 14,37%, il est élu également, Henri Cabanel (divers gauche ) ferme la marche avec un score de 12,72 % des suffrages et est lui réélu pour un second mandat de six ans.

Dans l'Aude, deux sièges étaient à pourvoir

La socialiste Gisèle Jourda est réélue , son collègue Sébastien Pla est élu avec chacun 59 % des voix.

Au total 58 départements de métropole mais aussi la Guyane et 4 collectivités d'Outre Mer (Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française) étaient concernés par ce renouvellement qui ne devrait pas bouleverser la majorité du sénat. Son président Gérard Larcher a déjà annoncé qu'il était candidat à sa succession.