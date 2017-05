Dans l'Hérault, " La République en Marche" dévoile 7 premiers candidats

Le mouvement "La République en Marche" créé par Emmanuel Macron a présenté ce jeudi après midi une première liste de 428 candidats. On en connait 7 dans le département de l'Hérault.

Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement "La République en Marche" a présenté ce jeudi après midi une liste de 428 candidats, 214 hommes et 214 femmes investis pour les législatives des 11 et 18 juin. Plus de la moitié est issue de la société civile. Ces candidats n'ont donc jamais exercé de mandat.

Dans l'Hérault qui compte 9 circonscriptions, 7 candidats porteront cette étiquette :

1ere : Patricia MIRALLES

2ème :Stéphanie JANNIN

3ème :Coralie DUBOST

4ème :Jean- François ELIAOU

5ème : Philippe HUPPE

6ème :Isabelle VOYER

9ème : Patric VIGNAL

Philippe Saurel, le maire de Montpellier qui avaient proposé Patricia Miralles et Stéphanin Jannin à cette investiture se dit satisfait d'avoir été entendu par le nouveau président.

Je remercie le Président de la République @EmmanuelMacron pour sa loyauté et d'avoir tenu compte des orientations données. #Legislatives2017 pic.twitter.com/aM9uQBIiAI — saurel philippe (@saurel2014) May 11, 2017

Seul député socialiste sortant à obtenir l'investiture de "La République en Marche" : Patrick Vignal, sur la 9e circonscription. Anne Yvonne Le Dain, la députée sortante de la 2e circonscription qui avait rallié Emmanuel Macron, elle, ne l'obtient pas.

Pour l'instant, pas de candidats dévoilés pour les 7e et 8e circonscription, détenues actuellement par les socialistes Sébastien Denaja et Christian Assaf.