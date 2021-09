Dans l'Indre, au Tranger, après plus d'un an et demi sans maire, il y a enfin des candidats aux municipales

Petit miracle au Tranger, une commune rurale près de Clion-sur-Indre. Après plus d'un an et demi sans maire et sans conseil municipal, il y a enfin des candidats pour l'élection partielle organisée le 3 octobre, ils sont 11, la liste est complète. En mars et juin 2020, une seule candidate a été élue mais sans conseil, elle a rapidement démissionné. Et ensuite, aucun candidat ne sait déclaré pour les trois partielles. Le préfet de l'Indre a même appelé les habitants à se mobiliser en juin dernier mais rien n'y fait.

La commune de 170 habitants est donc gérée par une délégation spéciale depuis un an et demi. Autant dire que ces nouvelles candidatures sont un véritable soulagement au Tranger.

La délégation spéciale ne peut pas lancer d'investissement

La maison d'Annick est sur la place du village, elle vit depuis 50 ans ici, et aujourd'hui, elle reprend espoir car la délégation spéciale ne pouvait pas toucher au budget. Impossible donc, de lancer des projets. "Ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui dirige la commune parce que là, il faut remettre un peu d'ordre, comme cette ancienne écurie en ruine devant chez moi, mais il faut du budget et un maire pour le débloquer", décrit Annick.

La délégation spéciale qui gère les affaires courantes de la commune ne peut pas toucher au budget. © Radio France - Aurore Richard

C'est le soulagement aussi pour Thierry. Sa plus grande peur : que Le Tranger finisse par être rattaché à une autre commune. "Après, si c'est un maire d'une autre commune qui gère, il peut dire que ce n'est pas sa commune et il fera passer la nôtre en dernier. S'il reste une miette de pain, ce sera pour Le Tranger", estime cet habitant.

Je devais aider ces personnes

Toutes ces inquiétudes, c'est justement ce qui a motivé Alexandra Beauvais Matthey, 27 ans, à se porter candidate comme maire. "Quand j'ai écouté une personne qui en avait les larmes aux yeux que son village soit abandonné, je me suis dit que même si je n'étais pas là depuis longtemps, que je ne connaissais pas trop le village, je devais aider ces personnes", raconte la jeune femme.

Elle est installée depuis un peu plus d'un an au Tranger mais dans sa liste, il y a aussi des plus anciens, notamment deux ex-conseillers municipaux. Les 180 habitants de la commune sont appelés aux urnes pour le premier tour de ces nouvelles municipales partielles le dimanche 3 octobre et s'il doit y avoir un second tour, ce sera le 11 octobre.