Dans l'Indre, la commune du Tranger n'a toujours pas de maire

Plus de six mois après les municipales, la commune du Tranger, dans l'Indre, n'a toujours pas de maire. Le premier tour des élections municipales partielles intégrales devait se tenir dimanche dernier, mais il n'a pas eu lieu faute de candidats.

Un éventuel second tour le 11 octobre

Un second tour est prévu le 11 octobre, mais il ne pourra se tenir si et seulement si un candidat se présente. Le dépôt de candidatures est possible jusque ce mardi 18 heures. Passé ce délai, la délégation spéciale déjà en place sera reconduite pour trois mois, jusqu'en janvier 2021.