Dans l'Indre, un appel solennel des maires ruraux contre les violences faites aux élus

Le phénomène n'est pas nouveau, mais il vise peut-être plus qu'avant les maires ruraux. C'est pourquoi leurs représentants dans l'Indre interpellent le gouvernement sur la question des violences faites aux élus. Le président de l'Union départementale des maires ruraux de l'Indre, Roland Caillaud, interpelle ainsi le président de la République, la Première ministre, le ministre de l'Intérieur, et la ministre déléguée au Collectivités territoriale et à la Ruralité. Rappelant que récemment dans l'Indre, plusieurs élus de petites communes ont été victimes d'agressions.

Des agressions à Vatan, ou encore à Bélâbre

Dans son appel, diffusé auprès des médias, Roland Caillaud cite plusieurs faits d'agression sur des élus qui se sont produits ces derniers temps dans l'Indre. Il évoque ainsi le cas du maire de Bélâbre, Laurent Laroche, menacé de mort suite à l'annonce de l'implantation d'un Cada (centre d'accueil des demandeurs d'asile) sur sa commune., Plus récemment, le maire de Vatan s'est fait insulter puis menacer avec un tesson de bouteille lors de la fête de la lentille. Son agresseur a été condamné. Le président de l'Union départementale des maires ruraux cite également un cas plus controversé, l'agression pas encore attestée du maire de Bonneuil par l'un de ses conseillers municipaux.

À travers ces exemples, Roland Caillaud veut montrer que les maires de petites communes ne sont pas épargnés par la violence. "Bien naïfs ceux auxquels la quiétude et la douceur de nos campagnes françaises avaient pu faire croire que les territoires ruraux de la République resteraient épargnés par ce fléau. C’était une illusion, la voici balayée de la plus brutale des manières : ainsi, n’y a pas qu’en ville que les esprits s’échauffent, parfois au point de libérer les pires instincts et de laisser s’exprimer sans retenue d’inexcusables excès de comportement." écrit-il. Il salue le plan de lutte contre les violences faites aux élus annoncé par le gouvernement en juillet, mais appelle à mettre en place des mesures plus spécifiques aux maires ruraux. Le département est particulièrement concerné, puisque 95% des 241 communes de l'Indre sont rurales, selon Roland Caillaud.

Le président des maires ruraux soulignent la vulnérabilité des élus en zone rurale, car ils sont souvent isolés.