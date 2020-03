Dans l'Yonne, plusieurs jeunes de 19 à 25 ans sont candidats aux élections municipales

C'est un des plus jeunes candidats de ces élections municipales dans l'Yonne. Ludwin Bacle a 19 ans . Il est serveur dans un restaurant à Auxerre Il explique pourquoi il a rejoint la liste Europe écologie les verts menée par Maud Navarre. "Dans la famille on est très écologie. On trie tout. Dès qu'on peut donner, on fait des dons. Je connais Maud Navarre depuis quelques temps, et comme je suis quelqu'un qui aime bien découvrir plein de choses, je me suis dis, pourquoi pas être sur la liste. "

J'ai la volonté de faire avancer cette ville : Faïza Makraoui (Migennes)

Ludwine est 34 ème sur la liste, il ne siègera vraisemblablement pas au conseil municipal d'Auxerre. Pour Faïza Makraoui en revanche, c'est plus que probable . Cette migennoise de 23 ans, conseillère clientèle dans une banque est 4 ème sur la liste de gauche emmenée par François Meyroune. Son engagement est venu naturellement; " J'ai grandi à Migennes et j'ai vu énormément de changement ces derniers temps. Un centre ville qui s'est vidé. Une jeunesse un peu oubliée. J'ai la volonté de faire avancer cette ville. D'être à l'écoute des migennois. Donc pourquoi pas me lancer avec François Meyroune."

Mélanger expérience et jeunesse

Et dans cette liste, novices et habitués de la politique se côtoient. C'est aussi ce qui a convaincu Faïza de se lancer. "Je pense qu'il faut une certaine mixité. Avec des personnes qui ont de l'expérience et un certain renouveau avec des jeunes et des personnes qui n'ont pas d'expérience politique. C'est apporter une autre vision des choses. Ça donne un coup de punch dans tout ça. "

C'est jeune qu'il faut se lancer : Fanny Bouvier (Avallon)

Du punch , Fanny Bouvier n'en manque pas . A 25 ans, pour sa première expérience en politique , elle est tête de liste pour le rassemblement national à Avallon. "C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Mais je suis prête à le faire, c'est jeune qu'il faut se lancer. Avallon dépérit, perd ses habitants, pourtant cette ville a plein d'atouts. Si c'est un jeune qui reprend, elle peut redevenir ce qu'elle était avant. "

Fanny Bouvier a le même âge que l'actuel plus jeune maire de France. Rémy Dick, 25 ans, est le maire de Florange en Moselle. .