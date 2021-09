Dans l'Yonne, Jean Castex va annoncer de nouvelles mesures pour la ruralité

Souvenez-vous, c'était il y a une éternité, en 2019, avant la crise covid. Le gouvernement lance alors 171 mesures pour le monde rural, pour faire suite au Grand Débat, censé répondre au mouvement des gilets jaunes.

C'est le prolongement de ces mesures que vient annoncer Jean Castex. La principale annonce ce sera l'aide à la création de centres mutualisés de vidéosurveillance. Plusieurs villages connectés à un même centre vidéo, l'un des premiers serait créé à Migennes. Le gouvernement avait lancé l'opération 1 000 cafés à ouvrir dans des villages qui n'en avaient plus, il y en aura 100 de plus. 80 bus des services publics mis en route, en parallèle des maison France Services, il y en aura 30 de plus.

Concernant la santé, pas d'annonce de prévue, mais le prolongement des mesures en place : soutien à la création de maisons de santé, au salariat des médecins et à la télémédecine.