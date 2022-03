Dans l'Yonne le comité de soutien à Valérie Pécresse croit toujours en sa candidate

Un nouveau sondage lundi concernant le premier tour de l'élection présidentielle place pour la première fois Eric Zemmour sous la barre des 10% .

Marine Le Pen est à 18% loin derrière Emmanuel Macron qui fait la course en tête avec 29%. Jean Luc Mélanchon est troisième (13%) des intentions de vote, talonné par Valérie Pécresse.

"On peut avoir un second tour Macron-Pécresse" : Dominique Verien

La sénatrice centriste de l'Yonne Dominique Verien (UDI) est co-présidente avec Guillaume Larrivée du comité de soutien à Valérie Pécresse.

La candidate Les Républicains, selon elle, est en train de se reprendre et garde toute ses chances pour accéder au second tour. " J'ai le sentiment sur les marchés notamment quand nous allons tracter pour Valérie Pécresse, qu'aujourd'hui les gens entrent enfin dans la campagne. C'est de bon augure. Il faut aussi arrêter de faire monter les extrêmes en ne parlant que d'eux. Et puis si elle remonte dans les sondages comme c'est le cas. Elle sera un peu mieux traitée . J'ai l'impression que l'on traite mieux les candidats qui ont une chance de se retrouver au second tour. Moi je suis persuadé qu'on peut avoir une bonne surprise et un second tour Macron-Pécresse."

"On a besoin à la tête de notre pays de quelqu'un d'efficace" : Gilles Pirman

Même son de cloches du côté de Gilles Pirman, secrétaire départemental de la Fédération les Républicains de l'Yonne. Si les sondages ne lui sont pas favorables, Valérie Pécresse peut encore jouer un rôle important selon lui. "Moi je pense qu'aujourd'hui, rien n'est joué. Beaucoup ne répondent pas aux sondages. Moi je n'ai jamais été sondé de ma vie. Il y a encore de la place pour la confrontation. Si toutefois on veut bien donner sa place au débat, qui est maigre , voir inexistant depuis le début. Valérie Pécresse a été élue et réélue présidente de la région d'Ile de France. Elle a tenu ses engagements. Et je pense qu'aujourd'hui on a besoin à la tête de notre pays de quelqu'un d'efficace. "

Frédéric Péchenard, ancien directeur général de la Police nationale vice président du conseil régional de l'Ile-de-France sera à Sens le 4 avril dans le cadre de la campagne de Valérie Pécresse. Il viendra parler sécurité.