Somme, France

Rentrée politique compliquée pour le Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen est en proie à de grosses difficultés financières : privé de 2 millions d'Euros saisis par la justice, juste avant l'été, dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement Européen. Un tiers de ses permanences locales a fermé notamment celles de la Manche, en Corse, dans les Vosges, dans le Morbihan ET dans la Somme. Le FN y fait régulièrement de bons résultats, le parti tente donc de survivre.

"On n’a même pas d’argent pour payer les licenciements" se désole un élu.#RassemblementNational : un tiers des fédérations départementales met la clé sous la porte

Après un déplacement à la foire agricole de Châlons-en-Champagne vendredi, Marine Le Pen prononcera son discours de rentrée à Fréjus, dans le Var, dimanche 16 septembre.

La fédération RN dans la Somme n'a plus de local

Sans local depuis les législatives. Le FN devenu Rassemblement National a abandonné le pas de porte qui lui servait de vitrine en plein centre ville d'Amiens. Le parti ne verse plus un centime pour les loyers de ses fédérations. Avec à peine 1 000 euros par mois, issus en partie des adhésions, et un compte bancaire géré par le siège à Nanterre, le parti n'imprime plus de tracts locaux et reste très discret sur les réseaux sociaux.

Vers une liste RN aux municipales à Amiens en 2020 ?

"Mais n'allez pas croire que le FN est mort" tonne un ancien cadre, parti rejoindre Florian Philippot. Selon les informations de France Bleu Picardie, le Rassemblement National travaille à la constitution d'une liste pour les municipales à Amiens en 2020. Autour d'Yves Dupille, conseiller municipal. A 62 ans, l'ancien secrétaire départemental du FN reste un fidèle parmi les fidèles, mais il ne veut pas conduire cette liste. D'ici là, les Amiénois vont recevoir un questionnaire sur leurs attentes en vue de ces élections.