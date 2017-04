Dans la Vienne du cafouillage à l'affichage !

A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, certains panneaux électoraux sont encore vides dans la Vienne, comme à La Roche-Posay. La société chargée de l'affichage des 11 candidats répond que plus de 90% des panneaux recensés ont été couverts.

Le premier tour de l'élection présidentielle c'est ce dimanche 23 avril, c'est à dire dans quelques jours.

Et pourtant dans certaines communes de la Vienne, il y a encore des panneaux électoraux qui sont désespérément vides...

Aucune affiche des 11 candidats à l'horizon.

Parfois, il y a bien une ou deux têtes qui apparaissent (souvent celle de Marine Le Pen, la candidate du Front National ) mais les autres pointent aux abonnés absents.

Voilà un affichage complet ! © Radio France - vincent Hulin

C'est le cas notamment à La Roche-Posay. Sur les panneaux de cette commune d'environ 1500 habitants, on voit très peu d'affiches des candidats.

La maire, Pascale Moreau, ne décolère pas :

Sur les 11 panneaux mis à disposition dans 5 points différents de la ville, vous verrez deux candidats. Je trouve ça inadmissible! C'est dramatique. On en appelle au sursaut citoyen et on n'est pas capable de faire les choses comme elle devraient l'être. On est quand même dans une élection présidentielle, l'élection suprême! C'est une atteinte à la démocratie.