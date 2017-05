Dans le Buzz, les hommages à Corinne Erhel, une voiture dans le port de Dinan et la vidéo de l'Urban Trail de Rennes

Dans le Buzz Armorique, on verra que les hommages à Corinne Erhel se sont multipliés sur les réseaux sociaux depuis son décès vendredi dernier. On parle aussi de la voiture tombée dans le port de Dinan. Et puis retour en vidéo sur l'Urban Trail de Rennes.

La Bretagne et le net rendent hommage à Corinne Erhel

La députée des Côtes d'Armor, Corinne Erhel, est décédée brutalement vendredi dernier en plein meeting de soutien à Emmanuel Macron. Ses obsèques ont lieu ce mercredi à Lannion en présence du nouveau président. Beaucoup de personnes vont lui rendre hommage et le font déjà sur les réseaux sociaux.

Ainsi "En Marche!" a partagé sur son compte Twitter le début de l'allocution de Richard Ferrand où il a évoqué la disparition de l'élue bretonne:

"Corinne Erhel manque déjà cruellement. J’ai le cœur serré qu’elle n’ait pu voir cette victoire à laquelle elle a contribué" @RichardFerrand pic.twitter.com/ShPeYSKnJm — En Marche (@enmarchefr) May 8, 2017

Mais au delà du mouvement "En Marche!", d'autres partagent aussi leur émotion via Twitter:

Hommage à ma collègue @c_erhel_deputee - je me rendrai demain à son enterrement à Lannion. #grandetristesse https://t.co/fyy0cZsqxD — Laure de La Raudière (@lauredlr) May 9, 2017

Le Président et les membres du CESER rendent hommage à Corinne Erhel, députée des Côtes d'Armor et conseillère régionale depuis 2004 — CESER de Bretagne (@ceserbretagne) May 9, 2017

La LPO rend hommage à Corinne Erhel, députée de la 5e circonscription des Côtes d’Armor, #Lannion (22) : https://t.co/K5WsjCDBpV pic.twitter.com/vWAgr0sOkw — LPO France (@LPOFrance) May 9, 2017

Les gendarmes des Côtes d'Armor photographient une voiture tombée dans le port de Dinan

Capture d'écran du compte Facebook des gendarmes des Côtes d'Armor

Sur leur page Facebook, les gendarmes des Côtes d'Armor se moquent gentiment d'un automobiliste qui a fait une mauvaise manoeuvre le week-end dernier sur le port de Dinanet qui a poussé à moitié dans l'eau un 4X4 garé à côté. Heureusement sans faire de blessé précisent les gendarmes.

Le making off de l'Urban Trail de Rennes

En avril dernier, l'Urban Trail de Rennes, la course à pied dans les rues de la capitale bretonne, a réuni près de 3500 coureurs. C'était la première édition de ce trail urbain et le week-end dernier, les organisateurs ont publié une vidéo pour résumer cet événement. On y voit les coureurs traverser les sites emblématiques de la ville. Une vidéo réalisée par DIGIPICTORIS qui mélange prises de vue avec un drone et interview de traileurs.