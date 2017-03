Dans le Buzz, les réactions en Bretagne à la déclaration de François Fillon, Benoît Hamon à Brest et Question de Méthode

Les réactions sur Twitter et Facebook alors que François Fillon annonce qu'il maintient sa candidature à la Présidentielle malgré une convocation chez un juge le 15 mars prochain. Le meeting de Benoît Hamon à Brest à retrouver sur Facebook. Et la nouvelle émission politique de France Bleu sur le web

Le web réagit après l'annonce de François Fillon de maintenir sa candidat à la Présidentielle

e candidat de la droite et du centre pour la Présidentielle a annoncé qu'il était convoqué par la justice en vue d'une éventuelle mise en examen le 15 mars prochain mais qu'il ne renonçait pas à se présenter à l'élection.

🔴 CONFÉRENCE DE PRESSE https://t.co/ilmJUzJtLK — François Fillon (@FrancoisFillon) March 1, 2017

Une déclaration qui a donné lieu à de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

"Complot" "Machination" Ces propos, graves, favorisent la montée des extrêmes et incitent les concitoyens à se détourner des urnes #Fillon — Stéphane Lenfant2017 (@StephaneLenfant) March 2, 2017

Le mieux serait un autre candidat que #Fillon pour qu'on puisse enfin parler de fond dans cette élection. #BFMTV https://t.co/aBKoVaMEKN — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 1, 2017

De son côté François Goulard le président du conseil départemental du Morbihan défend à nouveau François Fillon via son compte Facebook.

Benoit Hamon en meeting à Brest et sur Facebook

Le candidat du PS était en Bretagne mercredi, d'abord en visite dans les Côtes d'Armor puis en meeting à Brest. Une journée que les internautes ont pu suivre via les réseaux sociaux de Benoit Hamon, Twitter et Facebook. Facebook où l'on retrouve en vidéo l'intégralité de son meeting. Benoit Hamon a commencé son allocution en évoquant l'affaire Fillon, en estimant que le candidat de la droite était "indigne". Puis le Brestois a tenu à saluer plusieurs personnalités bretonnes notamment Jean-Yves Le Drian.

"Question de méthode" l'émission politique de France Bleu à suivre sur le net

France Bleu en partenariat avec LCP, la chaîne parlementaire, propose à partir du jeudi 2 mars une nouvelle émission consacrée à la Présidentielle. Elle s'appelle "Question de méthode" et a lieu entre 8h45 et 9h30. Les candidats à l'élection y sont invités à répondre aux préoccupations des Français en région. Une émission à suivre sur le net, sur francebleu.fr et sur la page Facebook de France Bleu. La première invitée ce jeudi est la candidate du Front National, Marine Le Pen.