VIDEO - Le PS du Gard attend d’avoir officiellement un chef

Le Parti socialiste serait-il secoué par une nouvelle guerre des chefs ? Après celle, il y a un mois, entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, pour le poste de secrétaire national, on pensait que c’était leurs soutiens qui se déchiraient dans le Gard pour le fauteuil de secrétaire départemental.

L’élection a eu lieu la semaine dernière, et c’est Pierre Jaumain qui en est ressorti vainqueur, mais un recours a été déposé. "Un recours un peu mystérieux. Il n’y a pas de contestation locale », assure l’intéressé. Selon lui, son adversaire, Arnaud Bord, n’est pas à l’origine de cette démarche. "Ce recours ne fera pas long feu, donc je travaille à représenter le Parti socialiste dignement et notamment dans les luttes dans lesquelles nous sommes aujourd’hui et qui sont bien plus importantes que l’écume des choses, de ce recours."

En vue de l’acte 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi, Pierre Jaumain appelle à défiler aux côtés des syndicats pour tenter de faire reculer le gouvernement. "Il est temps que le gouvernement entende la colère de la rue. C’est bien lui qui impose un rapport de force aux partis d’opposition et aux syndicats", estime celui qui attend d’être officialisé à la tête du PS dans le Gard.

