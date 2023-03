Dans le Loiret, la parité est toujours en panne dans les intercommunalités

C'était jeudi soir, dans le hall du Conseil départemental du Loiret : Elles Aussi 45 remettait les "Marianne de la parité" dans les intercommunalités. Il s'agit de récompenser "symboliquement" les communautés de communes qui font des efforts pour avoir des femmes au premier plan et aussi sur les vices-présidences clés comme les finances et l'urbanisme. Dans le Loiret, les 16 intercommunalités ont été passées au peigne fin.

Dans le Loiret, 2 femmes seulement président une communauté de communes

" On progresse mais on est encore loin de la parité" explique Gaëlle Lahoreau, vice présidente de la Région Centre-Val de Loire, chargée de la citoyenneté et membre du jury pour Elles Aussi. "Dans le département du Loiret, on compte seulement 40% de femmes dans les conseils communautaires et deux présidentes seulement". En fait, la loi sur la parité ne s'applique pas à la composition des communautés de communes, elles-mêmes issues du fléchage des listes communales. Par exemple, en milieu rural, les petites communes n'ont parfois qu'un seul représentant à l'interco et très souvent, elles envoient le maire qui est un homme dans 8 cas sur 10. "Aujourd'hui, il y a un phénomène de plafond de verre" renchérit Gaëlle Lahoreau, "Certes, la part des femmes progresse au sein de ces conseils communautaires mais quand il s'agit de désigner le président et ses vices-présidents, ce sont des hommes." Au niveau national, 74% des vices-présidences sont occupées par des hommes et 9 fois sur 10, le président est un homme.

Elles Aussi plaide pour que la loi évolue

Le Loiret n'échappe pas aux tendances nationales. Sur les 16 communautés de communes du Loiret, étudiées par Elles Aussi, 2 seulement sont présidées par des femmes : Terres du Val de Loire avec Pauline Martin et Pithiverais-Gâtinais avec Delmira Dauvilliers. Une seule affiche une parité parfaite dans l'exécutif : il s'agit de Pithiverais-Gâtinais, qui a reçu le 1er prix attribué par Elles Aussi. " Ca me fait très plaisir" explique Delmira Dauvilliers "même si je dois avouer que chez vous, ça s'est fait naturellement. On a la chance d'avoir trois villes-centres où la parité s'applique déjà donc on capitalise beaucoup. Mais, le vivier féminin est là et ce n'est pas un problème." Dans le Loiret, deux autres communautés de communes ont été primées par Elles Aussi : la CC les Quatres Vallées et la CC la Beauce Loirétaine. Les deux sont présidées par des hommes mais la vice-présidente est une femme. Et elles comptent aussi plusieurs vices-présidentes à des postes clés comme les finances ou l'urbanisme.

Delmira Dauvilliers, la présidente de la CC Pithiverais-Gâtinais, recevant le 1er prix des Marianne de la parité © Radio France - Patricia Pourrez

Aujourd'hui, Elles Aussi plaide pour que la loi parité évolue et s'applique aux intercommunalités, au moins sur leur exécutif. " Les interco ont de plus en plus de compétences et pourtant, elles restent les zones blanches de la parité. Moi, je plaide auprès des députés et sénateurs pour que la loi change et si possible avant les prochaines élections municipales en 2026" conclut Gaëlle Lahoreau.