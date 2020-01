Dans le Nord-Mayenne, un couple américano-iranien inquiet des tensions entre les deux pays

Dans le Nord-Mayenne, elle est iranienne. Il est américain. Et autant dire que les tensions de ces derniers jours entre États-Unis et Iran sont au cœur des discussions chez Hourieh Stier et Kurt. Reportage d'Orianne Gicqueau.

Lignières-Orgères, France

Les tensions entre l'Iran et Les Etats-Unis sont très vives. La nuit dernière, deux bases américaines en Irak ont été frappées en riposte à l'assassinat de Qassem Soleimani, le général iranien tué par les américains vendredi dernier. Deux sites américains ont été touchés. Les conséquences de cette bataille entre les deux pays sont mondiales.

L'amour, pas la guerre

En Mayenne, l'escalade des violences est LE sujet de discussion à Lignières-Orgères dans le nord du département, au sein du couple de Hourieh Stier. Elle est iranienne. Son mari, Kurt, est américain. Ils sont mariés depuis vingt ans. Hourieh est en contact permanent avec ses proches grâce à Internet. "J'ai reçu des messages de ma famille sur mon téléphone. C'est comme ça que j'ai su que l'Iran attaquait les bases américaines en Irak" explique t-elle. Ces nouvelles quotidiennes augmentent ses craintes. "Ça m'angoisse pour les civils, la vie des gens n'a pas de prix" continue t-il.

Si le nombre de victimes des frappes aériennes sur les bases américaines et dans des villages irakiens n'est pas établi, Hourieh Stier déplore le manque de réaction de la communauté internationale. "Elle reste la bouche fermée, en silence. Je suis étonné que l'on fasse encore des affaires avec les États-Unis et l'Iran" dit-elle sans prendre partie. Liés à la fois à l'Iran et aux Etats-Unis, Hourieh et son mari Kurt sont parfois confrontés aux réprimandes de leurs familles respectives restées au pays. "Il y a des supporters de chaque gouvernement. Nous nous sommes des traîtres. On a choisi l'amour plutôt que la guerre..."