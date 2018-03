Yonne, France

400 millions d’euros : A quoi va servir cet argent

Le département, comme dans une famille doit faire des choix en fonction de son budget. Et comme à la maison, il a des dépenses obligatoires, ici imposées par l'Etat. La plus importante concerne la solidarité : L’aide sociale représente 64% des dépenses soit 227 millions d’euros. Cela permet de financer tout ce qui concerne la protection de l'enfance (l'accompagnement des familles et le suivi des enfants lorsqu'il y a un problème éducatif par exemple, plus ou moins grave). Cet argent est aussi utilisé pour l'aide et la prise en charge des personnes en situation de handicap, enfants et adultes. Les dépenses liées aux personnes âgées, qu'elles soient maintenues à domicile ou placées en EHPAD sont aussi très importantes et cette année en hausse de 10%. Il y a aussi les frais liés aux mineurs étrangers non accompagnés (MNA) qui arrivent de plus en plus nombreux dans l'Yonne.

Enfin le département aide aussi les personnes en situation de précarité;

Il finance le RSA, le Revenu de Solidarité Active, et bonne nouvelle, pour la première fois le nombre de bénéficiaires recule dans l'Yonne de - 3%. En 2017, 8 900 foyers icaunais ont bénéficié de cette allocation.

Comment est réparti le budget restant

Dans un budget contraint, peu de marge de manœuvre. Il faut faire face au deux autres compétences obligatoires du département: L'entretien des 33 collèges et des 4 850 kilomètres de réseau routier. Sept millions seront consacrés aux travaux déjà engagés dans les collèges d’Aillant-sur-Tholon, de Toucy et au collège Montpezat à Sens. Le collège de Villeneuve-la-Guyard sera le suivant sur la liste. En ce qui concerne l'entretien des routes, en dehors des travaux de réparations indispensables, les seuls gros chantiers seront la poursuite de la réhabilitation du pont de Cézy et de celui de Pont-sur-Yonne et les travaux de la déviation sud de Sens.

Un Budget départemental dont les recettes sont là aussi restreintes

Le département peut compter sur les dotations de l'état mais aussi sur les impôts (bonne nouvelle les élus départementaux ont choisi de ne pas augmenter la fiscalité). La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) rapporte par exemple 80 millions d'euros au département. Il y a aussi ce qu'on appelle les droits de mutation à hauteur de 33 millions d’euros. Enfin, plus anecdotique, sachez qu’une partie du produit des amendes des radars automatiques est reversé au conseil départemental. Cette année cela devrait représenter 632 000 euros.