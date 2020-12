Covid-19 : mobilisation générale avant le début de campagne de dépistage massive mercredi dans le Puy-de-Dôme

Elus locaux, médecins, infirmières, kinés, dentistes, Croix-Rouge et même sapeurs-pompiers ... tous sont mobilisés pour la campagne de dépistage massive au Covid-19 débutant mercredi dans le Puy-de-Dôme et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a sonné la mobilisation générale dans le Puy-de-Dôme pour sa campagne de dépistage massive au Covid-19 débutant mercredi pour huit jours. Des élus locaux aux sapeurs-pompiers en passant bien entendu par l'ensemble du personnel médical, tous sont mobilisés.

Laurent Wauquiez explique l'utilité de son plan de dépistage massif. Copier

120 sites de dépistage temporaires vont être installés dans tout le département, "de la place de Jaude au village de Mazoires" indique Laurent Wauquiez, venant s'ajouter aux 80 centres permanents déjà en activité. 33 communes rurales seront desservies par 6 bus itinérants, capables de se transformer sur place en centres de dépistage.

Maire de Nébouzat, Alain Mercier recevra ainsi la visite d'un de ces bus samedi prochain, il s'en réjouit : "C'est bien que la région n'oublie pas les petites communes rurales comme nous, qui ont parfois des difficultés d'accès aux soins ou aux services de santé."

Le personnel médical sur le pont

Laurent Wauquiez promet ainsi que "dans toute la région, aucun habitant ne sera à plus de 20 minutes d'un centre de dépistage". Pour assurer un tel maillage de centres de dépistage, 700 personnels médicaux seront mobilisés dont 250 infirmières, une "cinquantaine" de médecins -en activité ou à la retraite-, des pharmaciens et même des kinés spécialement formés pour l'occasion.

Tout comme les dentistes et les sages-femmes, les kinés sont depuis un arrêté en date du 3 décembre autorisés à mener des tests au Covid-19. "Environ 250" kinés ont ainsi été formés pour l'occasion dans la région depuis deux semaines, dont 36 dans le Puy-de-Dôme selon la présidente de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du département Marie-Claire Meunier Gendre Ruel.

Laurent Wauquiez assure que "du Sancy au sommet des Combrailles, aucun Puydômois ne sera à plus de 20 minutes d'un centre de dépistage". © Radio France - Théophile Vareille

Sous pression déjà à cause de la second vague du Covid-19, le personnel médical est donc à nouveau sollicité et Laurent Wauquiez se dit "admiratif" de son "engagement" : "Cela force l'admiration, il y a des infirmières qui chamboulent leur planning pour se rendre disponibles, des pharmaciens qui s'organisent, des médecins à la retraite qui se portent volontaires ... tout le monde se mobilise."

300 euros pour chaque soignant qui participe

Une somme de 300 euros sera versée à chaque personnel soignant participant à la campagne, "pour leur dire merci" explique le président la région. Ce sera 150 euros chacun pour la "centaine d'étudiants" participant aussi à cet effort de dépistage. Pour épauler le personnel médical, les sapeurs-pompiers et la protection civile seront aussi mis à contribution dans les centre de dépistage.

Laurent Wauquiez prend le contre-pied du ministre de la Santé Olivier Véran et affirme qu'il est utile de se faire tester avant les fêtes. Copier

Avec cette campagne de dépistage massive avant Noël, Laurent Wauquiez espère pouvoir éviter un regain des contaminations pendant les fêtes. Il défend l'utilité de se faire tester avant les fêtes, ce que le ministre de la Santé Oliver Véran ne conseille pas, et explique qu'il ne reste plus qu'une inconnue, "si les gens seront au rendez-vous ou non, mais en tout cas, nous sommes prêts".