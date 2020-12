Dans le rétro : coup de projecteur sur Vinzieux après l'élection d'un maire de 18 ans

Chaque matin, France Bleu Drôme-Ardèche revient sur un événement marquant et positif de l'année 2020. Nous démarrons avec l'élection du plus jeune maire de France, Hugo Biolley, à Vinzieux en Ardèche. Sa médiatisation pourrait faire revivre le village endormi.

Un bar à vins et épicerie fine

C'était le 15 mars 2020. La liste emportée par Hugo Biolley, 18 ans, est élue dans le village ardéchois de Vinzieux. La crise du coronavirus et le premier confinement, contraint de reporter l'élection du maire de quelques mois. Ce sera chose faite lors du premier conseil municipal le 23 mai.

Hugo Biolley devient alors le plus jeune maire de France. Le jeune homme, étudiant à Science Po Grenoble, enchaîne les interviews dans les médias : "Je n'ai pas compris tout de suite l'emballement médiatique autour de mon âge. Mais ça a été un moyen extraordinaire de faire connaître Vinzieux".

À tel point que plusieurs personnes l'ont contacté pour s'installer dans la commune et ouvrir un commerce. "Si tout se passe bien, nous aurons un premier commerce l'année prochaine : un bar à vins et épicerie fine", se réjouit-il.

"Je ne me suis jamais senti trop jeune" - Hugo Biolley, maire de Vinzieux

Le jeune homme a toujours son portable à proximité. Les journées sont denses. Il prépare des partiels en février tout en s'affairant sur les dossiers de sa commune. Il s'est également tout de suite fait une place dans les instances intercommunales.

"Je ne me suis jamais senti ou on ne m'a jamais fait sentir trop jeune. Au contraire, les autres élus trouvent cela bien que des jeunes s'engagent", constate le jeune maire. Hugo Biolley a d'ailleurs été élu président du syndicat intercommunal enfance et jeunesse et est devenu conseiller délégué à la prévention des déchets à l'agglomération.

Ce qu'il attend pour 2021, c'est la réouverture des cinémas et salles de concert. "J'ai envie de profiter aussi de ma jeunesse", confie-t-il.