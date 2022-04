Dans le Sud-Ardèche, la tournée du boulanger, l'occasion "d'un peu de solidarité dans ce monde de brutes"

Sn pain, il le fabrique à six heures et demie du matin. Lilian Pastré monte dans son camion, ce jeudi, quand nous l'accompagnons dans sa livraison. En début d'après-midi, départ de Saint-Jean-le-Centenier, village perché sur le plateau du Coiron, direction Mirabel, à six kilomètres de là. Ses derniers pains sont sortis du four depuis trente minutes à peine, qu'il klaxonne en arrivant à Mirabel. Les habitants sortent à sa rencontre. "Ça nous fait grand plaisir [qu'il vienne vendre son pain ici NDLR], parce qu'on n'est pas vraiment desservis, ici au village. Et j'avoue que heureusement qu'il y en a qui ont de l'initiative, une jeunesse d'esprit et qui nous présentent surtout de la qualité ! Ça, ça nous fait vraiment grand plaisir" se réjouit cette habitante. La qualité est d'ailleurs fondamentale pour Lilian Pastré, boulanger depuis vingt ans. Sensible aux circuits courts et à la production locale, il travaille des pains bio, cuits au feu de bois.

📻 REPORTAGE - La tournée, dans le camion du boulanger

"On ne sait pas quoi faire à notre échelle, mais là, on peut faire plaisir à ceux qui en ont besoin", Lilian Pastré, boulanger Copier

Quelques kilomètres plus loin, à Darbres, on parle politique, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, mais ici ça ne motive pas les foules. Preuve, s'il en est, les panneaux électoraux sont tous intacts, "il y a encore du respect" sourit un habitant. "J'ai passé l'âge de dessiner des moustaches ou des lunettes à ceux qui n'en n'ont pas, mais qui ne l'a pas fait et qui ne le fera pas" rigole-t-il.

L'élection présidentielle, ici, ne motive pas les foules. © Radio France - Benjamin Dolo

Aider comme on peut

Darbres a été le premier village d'Ardèche à accueillir des réfugiés ukrainiens, chassés par la guerre qui ravage leur pays depuis un mois. Lilian Pastré a aidé comme il pouvait, en donnant un peu de nourriture. Ce jeudi, il passe à nouveau pour donner quelque chose. "C'est super sympa !" s'exclame-t-on sur place. "Si vous avez besoin de quelque chose, le jeudi, je passe, vous me dites" propose-t-il avant de reprendre la route. Ces petits gestes, c'est "un peu de solidarité dans ce monde de brutes" explique-t-il, "on ne sait pas quoi faire à notre échelle, mais là, j'ai l'impression de faire plaisir, pour ceux qui en ont besoin" conclut-il.

Livraisons hebdomadaires, tous les jeudis, à Mirabel, Darbres, Lussas et Lavilledieu. Vous trouverez aussi son pain dans les marchés des producteurs et autres commerces de la petite région.

Pour contacter Lilian Pastré et passer commande pour une livraison : labiolangerie.07@hotmail.com ou 07.83.36.47 .85.

