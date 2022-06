Législatives dans le Tarn-et-Garonne : la socialiste Valérie Rabault solidement réélue

Dans le Tarn-et-Garonne, la présidente des députés PS à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, récolte plus de de 58% des suffrages ce dimanche dans la 1re circonscription lors du 2nd tour des élections législatives. Son adversaire était Pierre Poma, pour le Rassemblement national.

Valérie Rabault garde donc son siège, cinq années de plus à l'Assemblée nationale. Dans l'est du Tarn-et-Garonne, incluant les villes de Montauban et de Caussade, les électeurs de la première circonscription du département en ont décidé ainsi ce dimanche lors du 2nd tour des élections législatives.

Au premier tour Valérie Rabault devançait déjà son adversaire RN, Pierre Poma. Étiquetée NUPES, l'ex-patronne des députés socialistes à l'Assemblée nationale engrange 58% des suffrages, laissant 41,71% à son adversaire, le candidat RN.