Dans les coulisses du "Facebook Live" de Michel Dantin le maire sortant de Chambéry

Privé de meeting pour cause d'épidémie, Michel Dantin a lancé ce jeudi soir un rendez-vous en direct sur Facebook. Pendant une heure, le maire sortant de Chambéry a répondu aux questions. Quelques coups de griffe et beaucoup de pédagogie pro domo.

Les cieux sont cléments. 18 h 30, ce jeudi 4 juin, l'heure est à l'éclaircie, propice à la production en extérieur. Michel Dantin est installé sur une chaise de jardin, sous un mini chapiteau bleu, loin du grand barnum des campagnes électorales traditionnelles. La faute au Coronavirus, on ne vivra pas ce soir la fièvre des meetings, ainsi que le reconnaît l'élu "Les Républicains" : "C'est plutôt comme une interview à France Bleu. Avec beaucoup de questions très diverses. Il faut être extrêmement concentré."

Une mini équipe technique à domicile © Radio France - Christophe Van Veen

Au milieu des gazouillis, de ses rosiers et de quelques conseillers, Michel Dantin invite les Chambériens chez lui, dans son jardin. "Au calme, pas dans un local municipal. Sur terrain neutre en quelque sorte. Là où il y a de la place, dans ma cour". Il est à l'aise, entouré de Alexandra Turnar, sa future première adjointe en cas de réélection et Guy-Pierre Martin, ancien directeur de l'hôpital de Chambéry, numéro 3 sur la liste.

En campagne sur Facebook. Copier

En direct du jardin du maire © Radio France - Christophe Van Veen

Les questions s’enchaînent , sélectionnées par Alexandra Turnar et les conseillers. Culture (Quel avenir pour les Charmettes ? Le château de Boigne ? ... ) voirie, beaucoup de questions autour de la santé - c’est l’effet Covid 19 - c'est souvent très précis et jamais ouvertement critique.

Et puis la sécurité, étonnamment, alors qu'elle était totalement absente de la campagne du premier tour.

La sécurité en question - Extrait Copier

Le maire n'hésite pas à brandir un masque de protection anti-Covid et de renvoyer certains habitants qui les jettent dans la rue à leurs responsabilités. "C'est inacceptable ! "

Les questions tombent sur le smartphone du conseiller © Radio France - Christophe Van Veen

L'hôte ne semble pas superstitieux. Un débonnaire chat noir passe et repasse, tout près de la table des "débatteurs". Son maître se contente de quelques coups de griffe sur "le tripatouillage de l'entre-deux tours" qui a abouti à la fusion entre la liste de Thierry Repentin et celle d'Aurélie Le Meur.

"L"écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. - Michel Dantin

Une heure d'échange avec les internautes. Nous avons le temps d’admirer les fleurs, et le maire de s’en envoyer quelques unes, par exemple, quand il explique qu'il n'a de leçon à recevoir de personne en matière d'écologie.

Michel Dantin l'écologiste Copier

Attendu sur la question du parking Ravet, Michel Dantin n'élude pas. Au contraire, il assume. Il y a selon lui "des ravis de Ravet".

"Ravet qui fait des ravis..." Copier

Une heure de pédagogie autour de son programme et de son bilan © Radio France - Christophe Van Veen

Pour cette première, Michel Dantin fait surtout de la pédagogie autour de son bilan et de ses propositions.

"C'est une première étape importante de cette campagne. Je ne suis pas un grand pratiquant des "réseaux sociaux", je l'avoue, mais on n'a pas le choix à cause des mesures sanitaires justifiées. C'est tout de même un moyen de s'expliquer plus finement, sur les détails, pendant une heure. Cela ne remplace pas le contact direct bien sûr. J'ai quand même été très étonné du nombre de questions et de leur diversité. Cela demande une attention soutenue."

Le combat purement politique, il le garde pour les futurs débats dans les médias. On imagine qu'il compte bien envoyer son adversaire sur les roses pas forcément de son jardin, l'ancien socialiste Thierry Repentin.

Il y avait ce jeudi soir plus de 2.000 vues pour le replay de ce rendez-vous qui aura lieu à nouveau jeudi prochain. Tous les jeudi soirs.

Avec sans aucun doute pour la seconde édition des questions sur le commerce du centre-ville impacté par la crise. Pour la première, il n'y a pas eu de question sur ce thème brûlant, le maire s'en est même étonné : " Nous y répondrons la prochaine fois, car la plupart des personnes que je croise au centre ville ne me parle que de ça. Et on le comprend. La crise économique provoquée par le Covid 19, c'est l'urgence des prochaines semaines."