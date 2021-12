Dans les Landes, Edwige Diaz appelle les électeurs d'Eric Ciotti à rejoindre le Rassemblement National

Eric Zemmour en meeting à Villepinte, Jean-Luc Mélenchon à Paris La Défense... la campagne présidentielle décolle avant la trêve des fêtes de fin d'année. Ce samedi, les militants du Rassemblement National dans les Landes se sont réunis dans la salle des fêtes de Saint-Gein pour donner à leur tour un coup d'accélérateur à ce début de campagne. En invitée d'honneur notamment : Dominique Bilde, députée européenne de l'Est RN, et Edwige Diaz, présidente du parti dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Alors que ce samedi, Valérie Pécresse a été choisie par les militants des Républicains pour partir à la conquête de l'Elysée, le Rassemblement National se frotte les mains. "Nous lançons un appel aux électeurs d'Eric Ciotti. Même si il ne vote pas les amendements de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale notamment en ce qui concerne le droit du sol ou l'expulsion des délinquants étrangers, nous savons qu'il y a une certaine porosité entre les électeurs de M. Ciotti et le Rassemblement National. Nous nous adressons aux électeurs Les Républicains sincères, qui en ont marre d'être trahis par leurs états-major. Nous leurs disons de venir travailler avec nous, et ensemble redresserons la France et battrons Macron !", développe Edwige Diaz.

L'appel d'Edwige Diaz aux électeurs d'Eric Ciotti. Copier

Parmi les militants présents dans cette salle des fêtes, il y avait d'ailleurs des anciens Républicains, comme Renée. "Je suis gaulliste, c'est l'honnêteté, la droiture, l'autorité, l'ordre. Marine Le Pen est la seule qui le tien depuis le début. Elle a l'énergie et elle a des convictions", argumente celle qui s'est sentie trahie par la droite LR.

Eric Zemmour, une chance pour le RN ?

Edwige Diaz, comme d'autres cadres du Rassemblement National défend une union du "camp national", l'aile la plus à droite de l'échiquier politique. Pourquoi pas une alliance avec Eric Zemmour ? "Sa candidature va diviser le camp national et va donc favoriser Emmanuel Macron. Nous appelons donc aussi à ce qu'il vienne travailler avec nous !" Les propos tenus par le polémiste pourrait même être une chance pour le Rassemblement National selon Damien Obrador, conseiller régional également présent à la réunion du parti : "Je pense que beaucoup de Français vont se dire que finalement Marine Le Pen n'est pas si extrême que ça. Pour le second tour, il y aura des gens qui peut-être avaient peur de glisser un bulletin Marine Le Pen dans l'urne en 2017, qui là auront moins peur, ça nous permettra je pense de gagner."

En attendant, le RN est toujours à la recherche de ses 500 parrainages pour valider officiellement la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle.