Dans les Landes, les cahiers de doléances réclament en priorité plus de justices sociale et fiscale

L'association des maires ruraux de France présentait ce lundi 14 janvier la synthèse nationale des cahiers de doléances. Une synthèse qui se rapproche fortement de celle réalisée dans les Landes par l'élu Philippe Dubourg. Toutes deux réclament en premier lieu plus de justices sociale et fiscale.

Le grand débat national est officiellement lancé cette semaine par le gouvernement pour tenter d'apaiser la crise des gilets jaunes. Ce lundi 14 janvier, les représentants de l'association des maires ruraux de France ont remis à l'Elysée leur synthèse des cahiers de doléances. Un document qui présente beaucoup de similitudes avec les dix pages de synthèses rédigée au niveau départemental par l'élu landais Philippe Dubourg.

Des doléances originales

"C'est aussi intéressant dans les Landes qu'ailleurs, soutient le président de l'association des maires ruraux des Landes et maire de Carcarès-Sainte-Croix. _En premier arrive la justice sociale, avec l'augmentation du SMIC, réduire les différences de salaires, la hausse du pouvoir d'achat, l'indexation sur l'inflation, les retraites. Vient ensuite la justice fiscale, qui demande entre autres le rétablissement de l'ISF et puis moins de taxe." "Etre plus vigilant sur l'immigration"_ figure également sur la synthèse, la doléance a été rédigée deux fois sur les quinze cahiers que Philippe Dubourg a épluché. Après, j'ai aussi bien des demandes d'extrême-droite que d'extrême-gauche", ajoute-t-il.

Deux doléances ont également retenu l'intérêt du président landais de l'association des maires ruraux. "Il y a quelqu'un qui demande d'inciter les familles à venir s'installer en milieu rural. Et puis une autre demande me paraît originale qui réclame la construction d'un atelier commun d'un nouveau lotissement qui permettrait de mutualiser leurs outils, et matériels et compétences pour s'entraider. C'est une bonne idée !"

Bientôt une présentation publique de la synthèse

Les cahiers de doléances sont encore ouverts à tous. "Je dis à tout le monde de continuer à participer, incite Philippe Dubourg. J'ajouterai ensuite à la synthèse qui fait dix pages". Une réunion-débat, dont la date est encore à définir, sera organisée prochainement pour présenter les doléances au public.