"Dans quel monde vivez-vous ?" : ce député LR du Loiret interpelle le gouvernement sur les prix des carburants

Quelle réponse doit-on apporter à la hausse des prix des carburants ? La question a pris de l'ampleur ces derniers jours, alors que des sommets historiques ont été atteints : 1 euro 55 pour le litre de gazole, 1 euro 65 pour le litre d'essence sans plomb, en hausse de deux centimes par rapport à la semaine dernière.

Claude de Ganay lit la lettre d'une auxiliaire de vie du Giennois

"Cela ramène le plein à 60 euros !" s'est insurgé ce mardi après-midi Claude de Ganay, le député LR du Loiret qui a interpellé le Premier Ministre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a lu une lettre que lui a adressé une habitante de sa circonscription, dans le Giennois, le week-end dernier : "Monsieur le Député, habitante de votre circonscription, je travaille comme auxiliaire de vie auprès de personnes âgées et chaque jour, j’effectue près de 80km avec mon véhicule diesel. Quand je vois la facture de mon plein hebdomadaire, quasiment 60 euros, je suis démoralisée. Avec mon mari, qui doit se rendre également en voiture sur son lieu de travail, nous sommes de plus en plus obligés de réduire nos dépenses, en particulier de loisirs, pour payer notre facture énergétique qui ne cesse de grimper. Pourriez-vous interpeller Monsieur le Premier Ministre, qui m’apparaît comme un homme de bon sens, sur notre situation ?"

Dans quel monde vivez-vous ?"

Alors Monsieur le Premier Ministre, que puis-je lui répondre ?" a lancé Claude de Ganay qui a estimé que le projet de chèque carburant, dont la mise en place s'annonce "complexe et différée". Le député du Loiret a ajouté à destination du gouvernement : "mais dans quel monde vivez-vous ? En tout cas pas dans celui de la France qui travaille, dont les trois quarts utilisent leur voiture pour aller travailler, et dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer, au risque de les retrouver sur les ronds-points. Monsieur le Premier Ministre, je ne peux qu’en appeler à l’homme de bon sens que vous êtes : baissez la TICPE !" La TICPE, étant la principale taxe qui pèse sur les carburants.

En réponse, le gouvernement promet une mesure "simple, efficace et juste" d'ici la fin de la semaine. Chèque transports, baisse des taxes, cela reste à définir. Mais au-delà de la réponse en urgence, il faudra une réflexion plus globale a répondu Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, dans l'hémicycle : "c'est un combat que nous devons mener tous ensemble, bien sûr nous devons répondre dans l'urgence, mais tout cela est consécutif de notre dépendance au pétrole que nous achetons à l'étranger, au gaz que nous achetons à l'étranger, et donc nous devons nous battre tous ensemble à long terme pour enfin ne plus être dépendants et ça, ça passe, notamment, par l'électrification de nos besoins".