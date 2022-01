Dans ses voeux pour 2022, Anne Hidalgo promet de continuer "à redonner à Paris toute sa splendeur"

Dans ses voeux pour l'année 2022, la maire de Paris Anne Hidalgo promet de poursuivre "l'embellissement de Paris". Elle veut, par exemple, piétonniser et végétaliser l'axe entre le Trocadéro et le Champ-de-Mars, pour un budget de 107 millions d'euros.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce jeudi 6 janvier, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo et son premier adjoint Emmanuel Grégoire ont présenté leurs vœux pour l'année 2022 aux Parisiens.

Alors que "le compte à rebours des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 va s'accélérer", "nous continuerons à redonner à Paris toute sa splendeur : je pense au grand site Tour Eiffel (...) et au lancement du réaménagement des abords de Notre-Dame", a déclaré Anne Hidalgo.

Piétonisation de l'axe entre le Trocadéro et le Champ-de-Mars

Ayant dû faire face en 2021 à l'émergence du mouvement d'opposition #SaccageParis, qui dénonçait pêle-mêle le défaut de propreté dans les rues, les choix d'aménagement de voirie, de végétalisation ou de mobilier urbain, la mairie de Paris s'est engagée en décembre à revoir certains points de son projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel pour tenir compte des critiques issues de la concertation publique menée à l'automne. La municipalité compte investir 107 millions d'euros pour piétonniser l'axe entre le Trocadéro et le Champ-de-Mars. La maire de Paris annonce qu'un nouveau mobilier sera étudié pour le pont d'Iéna, où la perspective de bacs végétalisés a été "largement remise en question" par les contributions.

Concernant les abords de Notre-Dame, le "dialogue compétitif" en cours entre les quatre équipes finalistes doit aboutir fin juin à la désignation du lauréat, mais les travaux, pour 50 millions d'euros, ne démarreront qu'après les Jeux olympiques de 2024.

"Nous investirons cette année 1,65 milliard d'euros pour transformer notre ville et lutter contre les inégalités"

"Nous poursuivrons l'embellissement de Paris", a promis Anne Hidalgo, "en portant une attention particulière aux portes qui nous relient à la métropole : la Porte de la Chapelle", où l'Arena 2 (salle multifonctionnelle d'environ 8.000 places) est en cours de construction, "et la Porte de Montreuil", où le projet de halle pour abriter les commerçants des puces suscite la méfiance de ces derniers.

"Nous investirons cette année 1,65 milliard d'euros pour transformer notre ville et lutter contre les inégalités", a rappelé la maire de Paris et candidate à la présidentielle, en annonçant la création de 6 nouvelles cours-oasis et d'une "trentaine" de nouvelles "rues aux écoles". Crées après le premier confinement afin de favoriser la distanciation physique des élèves, et d'éloigner les voitures, ces "rues aux écoles", totalement ou partiellement piétonnisées, seront au nombre de 169 dans les prochaines semaines, selon un décompte de la mairie. L'aménagement de 21 nouvelles d'entre elles coûtera 9 millions d'euros.

(Avec AFP)