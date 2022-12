Dans une lettre, Eric Ciotti torpille Christian Estrosi et sa gestion budgétaire de Nice

Pas de trêve de Noël. À la période des lettres pour demander des cadeaux, Eric Ciotti a lui pris son stylo pour attaquer très directement la gestion budgétaire de son ennemi Christian Estrosi. Dans une lettre écrite au maire de Nice et président de la Métropole transmise à la presse, le député des Alpes-Maritimes liste ce qu'il considère comme des "dérives", des "projets délirants", et des dépenses de fonctionnement disproportionnées.

"Une dette abyssale"

Le nouveau président des Républicains pointe d'abord la hausse à venir de 20 centimes en juillet 2023 du ticket de bus/tram dans la métropole niçoise , ainsi que des abonnements annuels : "L’ensemble de ces augmentations ou de ces restrictions de service vont faire peser une lourde charge sur les Niçois utilisant les transports en commun".

C'est ensuite qu'Eric Ciotti sort la sulfateuse. Soulignant la "dette abyssale" de "deux milliards et demi d'euros" de la Métropole et de la Ville confondues, ce qui selon le député équivaut à une dette de "près de 4500 euros pour chaque niçois", Eric Ciotti tacle Christian Estrosi en le comparant à la Maire de Paris : "Vous avez ainsi battu le record de Madame Hidalgo ! Les Niçois ne peuvent plus longtemps subir douloureusement, les conséquences de votre gabegie budgétaire."

"Dépenses dans les restaurants de luxe", "voyages dont l’utilité reste à démontrer"

L'élu azuréen évoque ensuite des dépenses validées par Christian Estrosi : "les projets les plus délirants et les plus couteux comme la destruction du Palais Acropolis (300 millions d’euros) ou le téléphérique vers Saint-Laurent-du-Var (50 millions d’euros) doivent être immédiatement interrompus".

Enfin, Eric Ciotti donne, dans un ton piquant, des "pistes non exhaustives" pour "faire des économies sur le train de vie de la municipalité et de la Métropole" : la fermeture des "bureaux parisiens" de Christian Estrosi qui selon Eric Ciotti coûtent "plusieurs centaines de milliers d'euros de fonctionnement par an", la "suppression du véhicule de fonction avec chauffeur et gyrophare à Paris", la "fin d’une multitude de voyages dont l’utilité reste à démontrer" et la "réduction des dépenses dans les restaurants de luxe".

Le député conclu en écrivant que : "la bonne gestion ne peut s’improviser pour ceux qui ne l’ont jamais maitrisée mais elle devrait s’imposer avec force à tout responsable public dans une période de crise".