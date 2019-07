Une vingtaine de députés bretons s'indignent des dégradations contre des permanences parlementaires

Après la dégradation d'une dizaine de permanences parlementaires, vingt députés bretons de la majorité ont écrit une tribune publiée sur franceinfo.fr pour dire leur inquiétude face à ces attaques de plus en plus fréquentes.

Bretagne, France

Haute-Saône, Jura, Lot-et-Garonne, Creuse, Pyrénées-Orientales ou encore Gironde. Depuis plus d'une semaine, des permanences de députés de La République en Marche ont subi des dégradations. Ces élus ont été visés parce qu'ils ont voté en faveur du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.

Les agriculteurs pointés du doigt

Dans la majorité des cas, les agriculteurs sont pointés du doigt. Ils ont d'ailleurs revendiqué certaines actions, mais les "gilets jaunes" sont aussi désignés comme les responsables de certaines de ces attaques. Face à cette situation, vingt députés bretons de la majorité ont décidé de prendre la parole dans une tribune publiée ce mardi 30 juillet sur le site internet de France Info.

"Nous sommes en train de nous habituer à l'intolérable"

"Nous sommes en train de nous habituer à l’intolérable : les institutions politiques et administratives sont vouées aux gémonies sans que jamais aucun de leurs ennemis ait dit ce que nous serions sans elles. Plutôt que de détruire les institutions, il nous faut tous être capable de définir celles dont nous avons besoin. [...] On nous appelle à la solidarité avec les générations futures, les plus pauvres, les migrants et l’on nous demande aussi de préserver les emplois d’aujourd’hui et de créer ceux de demain, de favoriser la compétitivité de la France, de bâtir une Europe plus sociale, plus environnementale, plus solidaire.

"Ils souhaitent le pire, pas nous !"

[....] Certains, qui croient que les réseaux sociaux permettent toute veulerie, lâcheté, insulte, s’en félicitent même. Cet ensauvagement des mots et du monde ne peut produire que le pire et pourtant certains soufflent sur ces braises. Car ils souhaitent le pire. Pas nous ! Nous ne laisserons pas se développer la haine sur internet et dans la société, nous ne tolérerons pas que certains caricaturent l’agriculture, tout comme nous ne laisserons pas d’autres vouloir condamner les associations environnementales. Il ne sera jamais toléré que la violence et la destruction se substituent au dialogue et à la démocratie.

[...] On peut choisir de bâtir le monde, de faire Bretagne, France et Europe ou de les détruire. Nous avons choisi, en responsabilité et même en cohérence, de faire. "La liberté et la démocratie exigent un effort permanent. Impossible à qui les aime de s'endormir", avait dit François Mitterrand. Nous nous y efforçons !"

Les signataires de cette tribune :