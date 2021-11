Dans une tribune signée dans le Journal du Dimanche avec 600 autres élus locaux, six maires mayennais défendent un second quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils appellent le chef de l'Etat à se présenter à l'élection présidentielle de 2022 : "Nous avons besoin de continuité et de stabilité" disent-ils

Dans une tribune, six maires de la Mayenne plaident pour un second mandat d'Emmanuel Macron

Ils sont 612 à signer cette tribune ce dimanche 21 novembre dans le JDD. 612 élus locaux, dont les maires d'Angers, du Havre ou de Nice, soutiennent un second quinquennat d'Emmanuel Macron : "Nous souhaitons affirmer notre soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, s'il venait à être candidat" peut-on lire dans la tribune. Six maires de la Mayenne ont également signé ce texte.

Six élus mayennais parmi les signataires

Six élus mayennais sont signataires de cette tribune : le maire de Moulay Frédéric Bordelet, le maire de Cosmes Dominique Couëffé, la maire de Chantrigné François Duchemin, le maire de Cossé-le-Vivien Christophe Langouet, le maire de Villaines-la-Juhel Daniel Lenoir et le maire de Ballots François Quargnul. "Nous avons besoin de continuité et de stabilité" assurent les élus dans cette tribune. Ils saluent également la proximité d'Emmanuel Macron avec les territoires et la place donnée aux maires pendant ces presque cinq années de mandat : "La critique facile a consisté dès lors à dépeindre Emmanuel Macron comme hors-sol, déconnecté des territoires et ne comprenant pas la France profonde. Ce n'est ni ce que nous avons perçu de lui, ni ce qu'expriment ses déplacements, ni ce que traduit son action".

Nous pouvons clairement dire que le quinquennat qui vient de s'écouler a été favorable aux territoires et aux communes - 612 maires dans la tribune du Journal du Dimanche

"Poursuivre la relation de confiance"

Ces 612 signataires entendent continuer de travailler main dans la main avec le Président de la République : "Nous voulons continuer d'être associés aux grands moments de la vie du pays comme nous l'avons été au moment du grand débat national [...], durant la pandémie en mettant en place des campagnes de test puis de vaccination, et récemment avec le plan de relance que nous contribuons à déployer".