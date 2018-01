Grenoble, France

La première convention du parti EELV se tiendra le samedi 27 janvier, à Grenoble. A la veille de ce rendez-vous David Cormand, le secrétaire national du parti, était l’invité de France Bleu Isère ce vendredi matin à 7h50, pour parler d'avenir dans un paysage politique français en mutation.

Le choix de Grenoble n'a rien d'anodin puisque c'est la seule grande ville de France ayant un écologiste pour maire. C'est à la fois un espoir pour le mouvement et une exception qui souligne encore un peu plus peut-être les échecs de 2017. Pour David Cormand : « Grenoble n’a pas vocation à être un laboratoire de l’écologie en France. » Eric Piolle, qui a remporté les élections grâce à une large coalition des forces de gauche fait d'abord son travail de maire, il « apporte une réponse concrète aux problèmes des citoyens ». Quant à voir le maire de Grenoble jouer un jour un rôle plus national à l'avenir David Cormand explique "que c'est à lui de décider" et rappelle qu’il est « très attaché à Grenoble ».

Le parti devra se remettre en question

Pour l'avenir et après une année présidentielle et législative compliquée pour son parti, le secrétaire national d’EELV estime que l’un des principaux problèmes de l’écologie a été jusqu'ici « de vouloir se positionner par rapport aux autres partis » et qu'Europe Ecologie Les Verts devra pour se redresser « se remettre en question ». Il souhaite surtout que le débat se recentre sur les idées et les solutions ainsi que sur les limites physiques de notre planète qui sont en train d’être atteintes. Pour David Cormand : « Le parti écologiste a toujours un sens, plus que jamais même, au moment où la société prend conscience qu’il existe un vrai problème écologique. »

Avec Emmanuel Macron, l'écologie a du mal à avancer

Le leader d’EELV, qui se réjouis que les partisans de la France Insoumise et les personnes qui ont quitté le Parti socialiste pour rejoindre Benoît Hamon, s’intéressent d’avantage à l’écologie, mais qui déplore les décisions d’Emmanuel Macron avec qui « l’écologie a du mal à avancer ». Les élections européennes enfin seront un rendez-vous très important pour David Cormand parce que « l’enjeu européen est fondamental pour l’avenir de notre pays » et EELV y prendra toute sa part.