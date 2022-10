David Lisnard et Alexandra Martin proposent une loi contre la délinquance des mineurs

"L’augmentation de la part des mineurs, de plus en plus jeunes, dans la délinquance notamment par des faits de violence physique et dans la criminalité, est aujourd’hui un constat que l’on ne peut plus ignorer", écrivent dans un communiqué commun David Lisnard, maire de Cannes et patron de l'AMF, et Alexandra Martin, députée des Alpes-Maritimes. Face au constat qu'ils font d'une violence grandissante, ils proposent une liste de mesures ciblant la délinquance juvénile :

Lever l’application des règles d’atténuation des peines à partir de treize ans et non plus entre 16 et 18 ans, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que sa situation.

Ramener l’excuse de minorité à 20% de la peine encourue et non 50% comme actuellement.

Intégrer une amende allant jusqu’à 12.000 euros qui pourra être prononcée à l’encontre du mineur de plus de 16 ans.

Instaurer la responsabilité pénale des titulaires de l’autorité parentale, quand le mineur coupable est considéré irresponsable, en créant une nouvelle infraction autonome de celle imputable au mineur et ouvrant ainsi un élargissement du droit à indemnisation des victimes auprès de ces derniers. Ainsi, un manquement du père ou de la mère à ses obligations résultant de l’autorité parentale, serait puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

Le Sénat a rendu le 21 septembre dernier, un rapport d’information constatant la perte d’intérêt des pouvoirs publics pour cette réalité qu’est la délinquance des mineurs.