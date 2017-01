David Lisnard : "Il faut diviser par 2 le nombre d'immigrés légaux qui rentrent en France"

François Fillon est à Nice ce mercredi pour le premier grand meeting de sa campagne. Nous parlons de son programme avec un de ses porte-paroles, David Lisnard, le maire de Cannes.

David Lisnard est le porte-parole de François Fillon. C'est également le maire de Cannes. il était notre invité à 7h50.

L'immigration : moins d'immigrés légaux

François Fillon va s'exprimer ce mercredi notamment sur l'immigration. Il souhaite inscrire dans la Constitution le principe selon lequel l'immigration dépend de la capacité d'accueil et d'intégration de la France. Nous avons demandé à David Lisnard combien d'immigrés légaux il faudrait accueillir : "C'est le parlement qui au regard des besoins du pays décidera d'un chiffre. Aujourd'hui nous avons 220 000 immigrés légaux qui viennent en France. Il faut diviser par 2 ce chiffre."

L'économie : travailler plus

François Fillon souhaite également que les fonctionnaires travaillent plus. Passer à 39 heures au lieu de 35. Les 4h supplémentaires seront négociés dans chaque administration. David Lisnard nous explique pourquoi il faut prendre cette mesure : "Lorsque le temps de travail est passé à 35h on n'a pas augmenté les salaires. Le programme que l'on propose c'e'st de sauver les services publics. Il faut s'attaquer à notre dette publique. il y a des gens très motivés pour travailler plus."