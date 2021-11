David Lisnard, le maire de Cannes, élu président de l'Association des maires de France

Les plus de 34.000 membres de l'Association des maires de France (AMF) ont désigné ce mercredi David Lisnard comme président avec près de 60 % des voix.

Les plus de 34.000 membres de l'influente Association des maires de France ont désigné ce mercredi leur nouveau président, David Lisnard, le maire de Cannes. Le vote avait débuté par Internet mardi en fin d'après-midi peu après l'ouverture du 103e congrès de l'AMF.

Le maire LR de Cannes, David Lisnard, a été élu à la tête de l'influente AMF avec près de 60% des voix face au "Macron-compatible" Philippe Laurent. Actuel vice-président et porte-parole de l'AMF, soutenu par Les Républicains et les socialistes, David Lisnard a obtenu 6.913 suffrages sur 11.577 exprimés par les plus de 34.000 membres de l'association, a indiqué la Commission électorale lors du 103e congrès des maires qui se tient à Paris.

François Baroin, le président sortant et maire LR de Troyes, avait adoubé David Lisnard, le maire de Cannes. Ce soutien avait déplu au secrétaire général de l'AMF, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, en région parisienne, qui s'était alors lancé dans la course.

Ce sont deux manières opposées d'appréhender les relations avec Emmanuel Macron qui s'affrontaient : David Lisnard, bien ancré à droite, se voulant le garant de "l'ADN indépendant" de l'AMF, alors que Philippe Laurent était plus disposé à dialoguer avec l'exécutif.

Le maire de Cannes a insisté sur le besoin "d'indépendance du pouvoir quel qu'il soit". "L'AMF ne doit surtout pas être accaparée par un clan", a-t-il souligné.

Les réactions des élus locaux

L'élection à la tête de l'AMF a créé des remous au sein de LR

Le président de la Région PACA Renaud Muselier avait appelé à voter pour Philippe Laurent , lançant une lourde charge contre David Lisnard, "niché dans son Palais des festivals", "du haut de son tapis rouge".

Le candidat à l'investiture LR Eric Ciotti, très proche de M. Lisnard, a plaidé pour une "exclusion automatique de l'infiltré macroniste Muselier".

Cette élection intervient au terme d'un quinquennat marqué par de fortes tensions entre l'exécutif et les maires. Peu après son arrivée à l'Elysée, alors qu'il avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation, Emmanuel Macron avait été sifflé lors de sa première intervention au congrès de l'AMF.

À l'issue du scrutin, le président de la République recevra à l'Elysée un peu plus d'un millier de maires lors d'une "réception plutôt informelle" et sans discours, selon la présidence, il s'exprimera ensuite jeudi après-midi devant eux en clôture du congrès. Selon l'Elysée, "il va remercier les maires pour leur action durant l'épidémie" et "insister sur l'accompagnement des collectivités territoriales depuis le début du quinquennat".