David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, est en Ukraine

En pleine guerre en Ukraine, David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, est à la frontière ukrainienne. Un déplacement qu'il fait vivre en images sur son compte Twitter. Il est parti en début de semaine avec un convoi humanitaire parti de Cannes avec des dons de Cannois solidaires.

David Lisnard s'est rendu à Chortkiv à l'ouest de l'Ukraine pour rencontrer des maires locaux notamment. "J’ai accompagné du matériel remis directement aux communes. Le but est aussi de nouer les contacts utiles, vérifier la logistique, pour l’aide humanitaire et pour l’accueil des réfugiés, en fiabilisant le 1er et le dernier km, exprimer le soutien humanitaire des maires de France", explique le maire de Cannes dans un Tweet.

