Deux orateurs manchois parmi l'équipe de campagne de Valérie Pécresse

La candidate Les Républicains à la présidentielle a dévoilé ce mardi les noms de ceux qui auront la charge de défendre ses idées dans les territoires. Et parmi eux, figurent le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte, et le député saint-lois Philippe Gosselin.

Valérie Pécresse a annoncé ce mardi son choix d’intégrer David Margueritte et Philippe Gosselin dans son équipe de campagne. Le Président du Cotentin et le député font partie des 30 ambassadeurs de la candidate de la droite en région.

David Margueritte fut l’un des premiers présidents d’exécutifs locaux à apporter officiellement son soutien à Valérie Pécresse alors que cette dernière était en campagne pour décrocher l'investiture de son parti. A ce titre, il avait accueilli la candidate dans la Manche, à Cherbourg, le 1er octobre dernier, pour l'un de ses tous premiers déplacements de candidate.

Ce jour-là, Philippe Gosselin n'était pas disponible, mais s'était excusé. Il ne faisait déjà pas mystère de son soutien pour la candidate représentante d'un courant de la droite dans lequel il se reconnaît.

Dans un communiqué, la fédération des Républicains dans le Cotentin se réjouit de ces choix, estimant que la campagne présidentielle implique plus que jamais une équipe solide, capée pour préparer l’alternance et déterminée à rassembler toutes les sensibilités de la droite et du centre.