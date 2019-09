David Margueritte se lance dans les municipales à Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin, France

"Je vais prendre mes responsabilités et animer, organiser la campagne de Cherbourg-en-Cotentin." C'est devant plus de 300 personnes, selon les organisateurs, que David Margueritte a annoncé son projet pour les municipales 2020 dans le Cotentin, dimanche 15 septembre. Le président du Cercle du Cotentin, organisation fondée il y a cinq ans pour rassembler la droite et le centre, en appelle à toutes les bonnes volontés.

Une liste "aux contours inédits"

A Cherbourg, la liste sur laquelle il figurera sera ouverte "aux deux tiers" à la société civile. Droite, gauche, En Marche... Une ouverture "inédite" selon David Margueritte qui précise : "nous ne regarderons pas la provenance d'une femme ou d'un homme désireux de s'engager autour de nos valeurs."

Le Modem compte déjà dans les rangs du Cercle du Cotentin, et l'élu promet qu'il n'y aura pas "d'alliance d'arrière-boutique, parce que les contours du Cercle sont suffisamment larges pour exclure les alliances de circonstance."

Sans préciser s'il sera tête de liste, David Margueritte se dit "prêt comme jamais" et exclut "définitivement de solliciter un mandat national pour [se] consacrer totalement à l'action territoriale." Santé, développement durable, solidarités, culture... Les thèmes du projet sont évoqués sans entrer encore dans les détails.

Dans tout le Cotentin

Le Cercle du Cotentin ne se limitera pas à Cherbourg pour ces élections municipales. La conseillère départementale de la Manche Christèle Castelein l'a rappelé, le mouvement tient à préserver "l'équilibre entre rural et urbain" dans la prise de décision locale. Il sera donc présent dans tous les "pôles de proximité" de la communauté d'agglomérations.