David Rachline visé par une enquête préliminaire sur des soupçons d'emplois fictifs selon le Canard Enchainé

Selon le Canard Enchainé, une enquête préliminaire a été ouverte à Lille sur des soupçons d'emplois fictifs au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. David Rachline sénateur-maire FN de Fréjus et actuel directeur de campagne de Marine Le Pen serait concerné.

Dans son édition de mercredi, le Canard Enchainé révèle qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur des soupçons d'emplois fictifs au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen, alors présidente du groupe FN, serait soupçonnée d'avoir "préparé la campagne présidentielle de 2012 en utilisant les moyens humains et matériels du conseil régional".

Selon un conseiller régional cité par le journal : "Ils étaient 18 élus et fonctionnaires avec 3 ou 4 collaborateurs en permanence. On avait du mal à se repérer. Ils en changeaient sans cesse. Le Pen s'est servie du groupe comme d'une pépinière . Ils venaient faire une sorte de stage, et on les retrouvait candidats aux municipales ou aux départementales".

"David Rachline salarié du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais alors qu'il était élu en Paca" (Canard Enchainé)

L'hebdomadaire affirme que "David Rachline a été salarié par le groupe FN du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais alors que l'actuel sénateur-maire de Fréjus a été élu conseiller régional en Paca". Une dizaine de conseillers régionaux joints par le Canard Enchainé affirment qu'"ils ne se souviennent pas avoir vu David Rachline à Lille en 2010, ni à aucun moment, d'ailleurs". Un haut fonctionnaire cité par le journal précise : "nous n'avons aucun moyen de contrôler la réalité de l'emploi. Ni sa qualité. C'est de la responsabilité du seul président du groupe".