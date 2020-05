Dax : Elisabeth Bonjean démissionne de son mandat de conseillère municipale

Jointe ce samedi, Elisabeth Bonjean ne veut pas faire plus de commentaire et renvoie à cette lettre aux Dacquois. A quelques heures de rendre son écharpe de maire, Une lettre un peu comme un adieu après 12 ans dans l'équipe municipale. Celle qui a pris la suite de Gabriel Bellocq en 2016 fait le bilan et revient sur la crise du Covid, durant laquelle elle est restée aux affaires. Deux mois de plus, "faisant du mieux que je pouvais" écrit elle et rappelant qu'elle a tenu informé le futur exécutif notamment sur la question des fêtes et des marchés.

Aujourd'hui, Elisabeth Bonjean, 60 ans, a décidé de tourner une page, de ne pas siéger dans la nouvelle assemblée et donc de démissionner de son mandat de conseillère municipale d'opposition. Elle conclut en citant Jean Jaurès : "Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour le futur."

Elisabeth Bonjean qui devra faire face, avec sa sœur, l'ancien maire de Dax Gabriel Bellocq et André Drouin, à un procès en appel pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public de l'Office de Toursime de Dax. Procès, fixé avant la crise du Covid, au 1er septembre 2020.