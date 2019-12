Dax : l'opposant Julien Dubois lance officiellement sa campagne pour les municipales

C'est le premier à se lancer officiellement dans la bataille pour les municipales à Dax. L'élu de l'opposition à la majorité municipale, Julien Dubois, ex Les Républicains mais aujourd'hui sans étiquette, a annoncé sa candidature ce vendredi.

C'est donc le premier à se déclarer officiellement candidat à Dax pour les prochaines municipales. Julien Dubois, aujourd’hui élu d'opposition, ex Les républicains devenu sans étiquette, a annoncé sa candidature ce mercredi depuis son local de campagne fraîchement ouvert, situé place Saint-Pierre à Dax.

Julien Dubois, dont le slogan est "L'énergie du renouveau", se présente avec une affiche où aucun logo de parti politique ne figure. Il s'affiche donc sans étiquette mais aura sur sa liste, cela ne fait pas de mystère puisqu'elle participe depuis le début à l'association Agora, Martine Dedieu, la suppléante du député LREM Lionel Causse, qui a reçu l'investiture du parti présidentielle pour les municipales à Dax.

La candidature de Julien Dubois est loin d'être une surprise, lui qui avait monté, il y a donc déjà plus d'un an, l'association Agora Dax avec laquelle il a organisé des réunions publiques et demandé des contributions aux Dacquois pour monter son programme. Un programme autour de quatre piliers :

Attractivité économique de la ville Fin du "matraquage fiscal" locale (c'est son expression) pour financer les projets, La sécurité et la qualité de vie en ville La prise en compte du développement durable.

Julien Dubois fera l'inauguration officielle de son local de campagne le vendredi 13 décembre.