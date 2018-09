Dax, France

Il s'agit de démolir, puis reconstruire à neuf, la tribune ouest, dite "tribune de face". La ville de Dax avait été obligée de prendre le problème à bras-le-corps l'an dernier, après une mise en demeure de la Fédération Française de Rugby, qui exigeait que la commune se mette en conformité, sous peine de ne plus pouvoir jouer les matchs de l'USD à domicile. Un projet estimé à 5 millions d'euros, dont 2,3 millions à la charge de la ville.

La tribune comprendra 2023 places assises - Atelier Ferret Architectures/Ville de Dax

2023 places assises

Construite en béton et en bois, elle comprendra 2023 places assises. Soit 900 de plus que l'actuelle. Elle sera aussi plus près du terrain, à 6m50 de la pelouse (distance minimum autorisée par la Fédération Française de Rugby), ce qui implique de mordre un peu sur l'actuelle piste d’athlétisme. En haut des gradins prendra place un salon de 800m2, entièrement vitré et panoramique, destiné aux VIP et aux partenaires. Un salon qui en dehors des rencontres sportives pourra servir à accueillir des salons, des séminaires ou des réceptions.

Le salon de 800m2 permettra d'accueillir les partenaires - Atelier Ferret Architectures/Ville de Dax

Un espace couvert de 1500 m2 sous les gradins

Mais la particularité de cette tribune, c'est qu'elle sera surélevée de 2m50. Une obligation puisqu'elle se trouve en zone inondable. Une contrainte qui a en fait permis d'aménager un espace supplémentaire, sous les gradins : un lieu couvert, de 1500 m2, qui servira de buvette lors des match, mais qui pourra aussi être utilisé pour tout types d'événements.

Le cabinet d'architectes qui a été choisi, Atelier Ferret Architectures, compte à son actif l'institut national du football de Clairefontaine, le centre national du rugby à Marcoussis, ou encore les stades de Lille, Toulouse, Lens...

La tribune sera construite en béton et en bois - Atelier Ferret Architectures/Ville de Dax

Début des travaux en octobre

La démolition de l'actuelle tribune commencera pendant la deuxième quinzaine d'octobre. Si tout va bien, les travaux devraient être terminés au printemps prochain.

Ensuite il faudra s'attaquer à la tribune d'honneur. Cette fois, il s'agit d'une simple rénovation du rez-de-chaussée, avec réfection des vestiaires, du local d'arbitres, et création de salles de contrôles anti-dopage. Un coup de neuf qui coûtera 700 000 euros à la mairie, et qui permettra là aussi de se mettre aux normes exigées par la Fédération Française de Rugby.