Dax, France

Un bâtiment de plain-pied de 2000m2 avec un jardin intérieur : c'est comme ça que la mairie imagine la future médiathèque dacquoise. Elle sera construite à la place du jaï-alaï et de l'ancienne piscine municipale, entre les arènes et le stade Maurice Boyau. Un emplacement en plein centre-ville.

Une bibliothèque municipale trop vétuste

C'est donc bien un tout nouvel équipement qui va sortir de terre. Car au début, c'est la bibliothèque actuelle, située rue du palais, qui devait être rénovée et agrandie pour être transformée en médiathèque. C'était d'ailleurs dans le programme d'Elisabeth Bonjean lors de son élection en 2014. Mais les études menées depuis ont démontré que ce n’était pas forcément la bonne option. La rénovation aurait été trop compliquée. Car pour la mairie, c'est clair : l'ancienne bibliothèque n'est plus du tout adaptée ! C'est un bâtiment vétuste, avec des problème d'étanchéité, d'isolation, de solidité des planchers et des charpentes... Et puis elle est trop petite : 850 m2, alors que pour une ville de cette taille, il faudrait au moins 1500 m2, selon les recommandations du ministère de la culture. Ce n'est donc clairement pas un endroit où l'on a envie de s'attarder ou de flâner. Et les chiffres sont là pour le prouver : la fréquentation et le nombre d'inscrits sont nettement inférieurs à la moyenne nationale.

50 000 documents

La nouvelle médiathèque comprendra un auditorium, des ateliers, un espace de petite restauration et un jardin intérieur. Elle permettra d'abriter 50 000 documents (livres, DVD, CD jeux vidéos...), contre 25 000 dans l'actuelle bibliothèque municipale.

Dax espère donc profiter de la même dynamique qu'à Mont-de-Marsan : l'ouverture de la médiathèque en 2012 avait apporté dès la première année six fois plus d'inscrits que dans l'ancienne bibliothèque.

Inauguration en 2020

Pas de calendrier précis pour l'instant : la mairie espère cependant une inauguration courant 2020. Un équipement qui devrait coûter un peu moins de 8,8 millions d'euros.